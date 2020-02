Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı küstah ifadeler

Gazeteci Can Ataklı gündeme ilişkin kullandığı çirkin ifadelerle gündeme geliyor. Ünlü gazeteci, deprem vergilerine ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.

Can Ataklı, İran'daki depremin ardından Van'da meydana gelen hasara ilişkin konuştu. Gazeteci Can Ataklı, "Harcadın da ne oldu? Benim param ya. Benim param kardeşim, benim param. Eşek gibi çalışıyorum, vergimi ödüyorum. Sen ne yaptın lan. 17 yıldır oradasın yine su basıyor, depremde yıkılıyor. Bir beceremediniz be" ifadelerini kullandı.

1999'DAN BU YANA TOPLAM 65 MİLYAR LİRA VERGİ TOPLANDI

Elazığ Sivrice'deki 6,8 şiddetindeki depremin ardından deprem vergileri tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.

1999 depreminden sonra toplanmaya başlanan deprem vergileriyle AK Parti döneminde Türkiye'nin birçok noktasında ciddi harcamalar yapıldı.

1999'dan bu yana toplam 65 milyar lira vergi toplandı. Devlet sadece deprem konutları için 110 milyar lira harcadı. Konut yapılan illerin başında Düzce, Bingöl, Van, Kütahya, Afyon ve Manisa geliyor.

Öte yandan, kentsel dönüşüm için harcanan paranın miktarı da 17 milyar liraya ulaştı. Yıkılacak bina başına 41 bin lira yardım yapıldı.

Depremin yaralarını sarmak için yapılan çalışmalardan birkaçı şöyle:

1999’dan bugüne riskli olan konutlarda oturan 22 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturması sağlandı.

Kentsel dönüşüm kira yardımları kapsamında 11 milyar TL kira yardımı yapıldı

Van’da 26 bin 500 konut ve 53 tane okul camiler, park ve bahçeler ile altyapı sistemleri yapıldı. Şehre içme suyu tesisatı yapıldı.

2012’den sonra 1 milyon 166 bin bağımsız birimin dönüşümü başlatıldı. Bununla beraber 730 bin bina denetlendi ve 330 bin binanın denetimi devam ediyor.

Türkiye’nin kamu binalarında büyük bir revizyon yapıldı. 43 binden fazla konut, okul, sosyal donatı, hastane, eğitim alanı yapıldı.

TOKİ, konut yenileme ve sosyal konut projeleri kapsamında, depremde evi hasar gören vatandaşlar için 1 Mayıs 2003’teki Bingöl depremi sonrasında toplam tutarı 110 milyon TL’yi bulan 19 projeyi hayata geçirdi. 2 bin 857 konut, bir ilkokul ve bir lise, belediye için çok amaçlı bir salon, atık su arıtma tesisi, cami ve karakol inşaatı yapıldı.

19 Mayıs 2011’de Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremden sonra 928 afet konutunu 6 ay sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca Simav'da 5 lise, 3 ilköğretim, 4 atölye, anaokulu, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve ticaret merkezini inşa edildi.

AFAD Türkiye genelinde 49 bin konut yatırımı yaptı ve AFAD’ın kendi bünyesinde 25 tane bizim lojistik merkezi kurdu ayrıca AFAD’ın 53 tane cep deposu inşa edildi.