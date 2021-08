Can Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Bozdoğan hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş'ın gündemine aldığı ve kulübü tarafından transfer görüşmeleri yapması amacıyla antrenmana katılmadığı ifade edilen Can Bozdoğan'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki Can Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Bozdoğan hangi takımlarda oynadı? Cevaplar haberimizde...

Beşiktaş'ın da ilgilendiğini duyurduğu Can Bozdoğan'ın siyah beyazlı kulüple anlaşmak üzere olduğu ifade edildi. Transfer görüşmeleri için antrenmana katılmayan oyuncunun Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilirken, merak konusu olan oyuncu hakkında Can Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Bozdoğan hangi takımlarda oynadı? sorularına cevap aranmaya başladı. İşte cevaplar... CAN BOZDOĞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 5 Nisan 2001 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde doğan genç futbolcu orta saha pozisyonunda görev almaktadır. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro civarında bulunuyor. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon oynadığı 17 karşılaşmada 2 asistlik performans göstermişti. CAN BOZDOĞAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Profesyonel futbolculuk kariyerine Köln altyapısında başlayan Can Bozdoğan çeşitli altyapı kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma kadar yükselmeyi başardı. Daha sonra 700 bin Euro karşılığında Schalke 04 takımına transfer olan Bozdoğan, u19 takımında oynadıktan sonra burada da A takıma yükseldi. Genç oyuncunun yeni takımının Beşiktaş olacağı ifade ediliyor. Beşiktaş Kulübü