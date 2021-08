Ünlü oyuncu Can Yaman ve İtalyan spor spikeri sevgilisi Dilette Leotta evlilik olunda ilerlerken haklarında çıkan ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Biz de bunun üzerine Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı? Can Yaman - Diletta Leotta ilişkisi bitti mi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdil...

CAN YAMAN İLE DİLETTA LEOTTA AYRILDI MI? CAN YAMAN - DİLETTA LEOTTA İLİŞKİSİ BİTTİ Mİ?

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan ve aradığı aşkı bulan Can Yaman spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta evlenme teklif etmişti. Bir uçağın arkasına "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazısı taktıran Can Yaman İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu. Çift geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelmiş ve Leotta, Yaman'ın ailesiyle tanışmıştı. Evlilik yolunda ilerleyen çift hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Can Yaman ve Diletta Leotta'nın mutluluklarının sona erdiği konuşulurken İtalyan basını da çiftin ayrıldığını iddia etti.

Bu iddiaların nedeni ise Diletta Leotta, 30’uncu yaş gününü Can Yaman olmadan kutlaması oldu. Pırıltılı, straplez model bir elbise giymeyi tercih eden ünlü spikerin yanında Can Yaman’ın olmaması çiftin ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi. Çıkan ayrılık haberlerini yalanmayan çift de akılların daha fazla karışmasına sebep oldu.