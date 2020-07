Can Yaman markanın reklam yüzü oldu!

Son dönemde Bay Yanlış dizisindeki karakteriyle ilgi odağı olan Can Yaman, sevilen markalardan Tudors ile reklam anlaşması yaptı. Reklam filminde ünlü oyuncunun farklı mekanlarda günlük hayat içinde yaşadıklarının konu edildiği, markanın da oyuncunun her anına eşlik ettiği bildirildi.

Can Yaman anlaşmayla ilgili olarak; “Tudors bilinirliğini her geçen gün daha da üste taşıyan bir marka. Bu projenin içinde olmaktan büyük bir keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.

Reklam anlaşmasının 2 yıl sürecek olduğunu belirten Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın; “TUDORS olarak Türkiye operasyonunu neredeyse tamamlamış, halen Türkiye dışında 13 ülkede operasyonu olan ve dünyanın en önemli gömlek markası olmayı hedefleyen bir firmayız. Hedeflerimize ilişkin kiminle iş birliği yapabiliriz diye baktığımızda, hem Türkiye’nin en önemli yıldızlarından hem de dünyada hemen hemen her ülkede tanınmış isimlerinden biri olan Can Yaman’ın bunun için en doğru kişi olduğunda karar verdik. Uluslararası hedeflerimize böylesi büyük bir yıldızla yaptığımız iş birliğinin büyük katkısı olduğuna inanıyoruz. Hem Can Yaman’a hem TUDORS’a hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman 8 Kasım 1989 yılında doğdu. Can Yaman aslen Yugoslav kökenlidir ve ailesinin tek çocuğudur. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Can Yaman, kamera karşısına ilk olarak Gönül İşleri dizisi ile geçti.

Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri aldığını söylemiştir. Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçmiştir. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projelerde görev almaya başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında öne çıkmayı başardı.

Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.

Yaman şu sıralarda sevilen dizi Bay Yanlış'ta Özgür Atasoy karakterine hayat veriyor.