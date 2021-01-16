Can Yaman yeni aşkı Diletta Leotta'dan sonra giyimiyle gündem oldu

Geçtiğimiz haftalarda reklam çekimi için gittiği İtalya'da aşk yaşadığı öne sürülen Can Yaman'ın, spor spikeri Diletta Leotta ile sarmaş dolaş pozları İtalyan Chi Dergisi'nde yayınlanmasının ardından, bu defada giydiği montu ile çok konuşuldu.

MONTUNUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Bir süredir İtalya'nın başkenti Roma'da olan oyuncu Can Yaman, özel hayatı ve giyim tarzıyla gündemden düşmüyor.

Roma'da ATV tipi motor üzerinde poz veren Yaman, pozundan çok giyimiyle konuşuldu. Can Yaman'ın giydiği "Franko Armondi" markalı kabanın fiyatı dudak uçuklattı. Yaman'ın giydiği kabanın 36.465 TL (4 bin 900 Dolar) değerinde olduğu ortaya çıktı.

DİLETTA LEOTTA İLE SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Can Yaman, geçtiğimiz hafta Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini yaptığı reklam çekimi için İtalya'ya gitti. Başarılı oyuncu, Roma'daki bir otelde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile sarmaş dolaş şekilde görüntülendi. İtalyan magazin dergisi Chi'de, "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta, Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" şeklinde haber yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde ise Leotta , bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayıp çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını ifade etmişti. Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği iddia edildi. İtalyan basını da Leotta'nın, eski erkek arkadaşı Daniele Scardina'yı kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu öne sürerken Leotta ile eski aşkının hala Instagram'da karşılıklı takipte olmaları bu söylentileri güçlendirdi.