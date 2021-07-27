Son dakika | MSB açıkladı: Terör örgütüne ateş destek darbesi! 6 terörist öldürüldüOlimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Olimpiyatlarda gerçek altın mı veriliyor?Aşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleAydın'da kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'dan yürek yakan haber! Cansız bedeni bulunduKahraman Babam 7. bölüm final full, tek parça izle | Kahraman Babam final izleMahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izleAda Masalı Biricik karakteri kimdir? Özge Demirtel kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? İnstagram adresi ne?Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?Emrah isminin anlamı nedir, Emrah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Can Yaman'dan güç gösterisi! Yaptığı ilginç sporla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü! İşte o yorumlar...

Can Yaman'dan güç gösterisi! Yaptığı ilginç sporla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü! İşte o yorumlar...

Uzun bir süredir İtalya'da olan ve İtalyan spor spikeri  Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Can Yaman Instagram hikayesinden yaptığı ilginç sporu paylaşarak dikkat çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun paylaşımı hakkında komik yorumlarda bulundu.

Son olarak 'Bay Yanlış' isimli dizide Özge Gürel ile başrol oynayan Can Yaman, İtalya'da çekeceği yeni dizi için hazırlıklara başladı. Uzun süredir İtalya ve Türkiye'de sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu, Kasım ayında çekimleri başlayacak olan Sandokan isimli diziye hazırlanıyor. Oyuncu, kondisyonunu korumak ve yeni dizisinin çekimlerinde zorlanmamak için spora ara vermeden devam ediyor. 

ÇİMDE ELİ ÜZERİNDE İLERLEDİ

Yaman çim zemin üzerinde bilek gücü ile vücudunu çekerek ilerleyen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınladığı videonun ardından gündeme gelen Can Yaman gün içinde en çok konuşulan isim oldu.

Can Yaman'dan güç gösterisi! Yaptığı ilginç sporla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü! İşte o yorumlar...

İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumların bazıları...

"Merhaba ben karayılan. Beni öldürmeyin, yollarda arabanız ile üstümden geçmeye çalışmayın. Türkiye’nin en büyük yılanlarından biriyim ve zehirsizim. Kertenkele ve küçük yılanlarla beslenirim. Nüfus kontrol memuru gibiyim, ekolojik dengeyi korumaktır işim. İnsanlardan kaçarım."

"Ayakkabıları giydikten sonra telefonu içerde unuttuğumu fark etmişimdir"

"9 günlük tatilden sonra pazartesi sabahı işe gidiyorum"

"10 kez reddedildiğim kızın kapısına 11. kez giderken"

"Çok özür dilerim ama eski evime her yaz giren kertenkele gibi "

Can Yaman'dan güç gösterisi! Yaptığı ilginç sporla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü! İşte o yorumlar...Can Yaman'dan güç gösterisi! Yaptığı ilginç sporla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü! İşte o yorumlar...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT