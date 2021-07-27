Can Yaman'dan güç gösterisi! Yaptığı ilginç sporla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü! İşte o yorumlar...

Son olarak 'Bay Yanlış' isimli dizide Özge Gürel ile başrol oynayan Can Yaman, İtalya'da çekeceği yeni dizi için hazırlıklara başladı. Uzun süredir İtalya ve Türkiye'de sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu, Kasım ayında çekimleri başlayacak olan Sandokan isimli diziye hazırlanıyor. Oyuncu, kondisyonunu korumak ve yeni dizisinin çekimlerinde zorlanmamak için spora ara vermeden devam ediyor.

ÇİMDE ELİ ÜZERİNDE İLERLEDİ

Yaman çim zemin üzerinde bilek gücü ile vücudunu çekerek ilerleyen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınladığı videonun ardından gündeme gelen Can Yaman gün içinde en çok konuşulan isim oldu.

İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumların bazıları...

"Merhaba ben karayılan. Beni öldürmeyin, yollarda arabanız ile üstümden geçmeye çalışmayın. Türkiye’nin en büyük yılanlarından biriyim ve zehirsizim. Kertenkele ve küçük yılanlarla beslenirim. Nüfus kontrol memuru gibiyim, ekolojik dengeyi korumaktır işim. İnsanlardan kaçarım."

"Ayakkabıları giydikten sonra telefonu içerde unuttuğumu fark etmişimdir"

"9 günlük tatilden sonra pazartesi sabahı işe gidiyorum"

"10 kez reddedildiğim kızın kapısına 11. kez giderken"

"Çok özür dilerim ama eski evime her yaz giren kertenkele gibi "