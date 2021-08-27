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Can Yücel İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı!

Türkiye İş Bankası'nda üst düzey atama gerçekleşmesinin sonucu Can Yücel yeni Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Can Yücel İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı!

Türkiye İş Bankası'nda üst düzey bir atama kararı alındı. Bankanın Yönetim Kurulu'nun bünyesinde 26 Ağustos 2021 tarihinde toplantı yapıldı. Söz konusu toplantıda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izin alımlarının gerçekleştirilmesi üzerine Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi. Böylelikle Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü Can Yücel, yeni İş  Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Can Yücel İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı!

CAN YÜCEL KİMDİR?

1978 yılında Ankara’da doğan Can Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yücel, 1999’da Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

2008’de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı görevlerine getirilen Yücel, 2011 yılında aynı Bölümde Proje Finansmanı Birim Müdürü, 2016’da da Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü oldu. Can Yücel, 30 Ocak 2020’de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak atandı. 

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