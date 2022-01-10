Çanakkale Biga'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 5 kişi öldü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre kaza Biga ilçesinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Birkan Gugul hakimiyetindeki17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.
Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile araçta bulunan Hasan Tahsin Ergün, Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin kaza yerinde yaşamını yitirdi.
TIR sürücüsü Kurtoğlu gözaltına alındı.