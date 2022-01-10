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  3. Çanakkale Biga'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 5 kişi öldü

Çanakkale Biga'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 5 kişi öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Çanakkale Biga'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 5 kişi öldü

Alınan bilgilere göre kaza Biga ilçesinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Birkan Gugul hakimiyetindeki17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı TIR'a arkadan çarptı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye  çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

Çanakkale Biga'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 5 kişi öldü

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile araçta bulunan Hasan Tahsin Ergün, Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin kaza yerinde yaşamını yitirdi.

TIR sürücüsü Kurtoğlu gözaltına alındı.

Çanakkale Biga'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 5 kişi öldü

Çanakkale Biga'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 5 kişi öldü

Tayfun Altuntaş
Editör
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