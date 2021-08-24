Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Tavaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangın başladı. Yangını fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.

Orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarında 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek sağlanıyor. Geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar ara vermeden devam ediliyor.