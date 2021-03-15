Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemi

Türkiye Cumhuriyeti için en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece Türkiye'nin değil 1. Dünya Savaşı sırasında savaşta yer alan diğer ülkelerin de stratejisini değiştirmiştir. Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti için büyük önem taşımaktadır.

ÇANAKKALE ZAFERİ NE ZAMAN?

Dünya tarihine geçen Çanakkale Savaşı'nda İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını geçememiş ve askerlerini tahliye etmek zorunda kalmıştır. Her anı destan olan, binlerce yayına konu olan bu destansı savaşın zaferinin tarihi 18 Marttır.

18 MART ÇANAKKALE SAVAŞININ ANLAM VE ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, 1915-1916 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı sırasında meydana gelmiştir. Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen olayda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletlerinin amaçları arasında İstanbul'u almak ve boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya'ya erzak tedarik yolu açmak ve Almanya'nın müttefiklerinden biri olan Osmanlı'yı etkisiz bırakmak vardı ve ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı geçmek istemişlerdi. Ancak Türk askerlerinin olağan üstü başarısı sayesinde hedeflerini gerçekleştirememiş, geri çekilmek zorunda kalmış ve ciddi kayıplar yaşamışlardı.