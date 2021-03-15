AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlarÇanakkale Zaferi’nde verdiğimiz şehitleri hangi gün anıyoruz 2021? |Çanakkale Zaferi Türk Milleti için neden önemlidir?18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2021 | 18 Mart Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı 202118 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2021 |Çanakkale Savaşının önemi ve sonuçları nelerdir?Kiribati'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kiribati'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemiKenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kenya'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?Kazakistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kazakistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemi

Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemi

Sadece Osmanlı'nın değil, 1. Dünya Savaşında yer alan, diğer ülkelerinde savaş tarihini değiştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarihlerinden biri olan Çanakkale Zaferi ne zaman? İşte Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemi

Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemi

Türkiye Cumhuriyeti için en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece Türkiye'nin değil 1. Dünya Savaşı sırasında savaşta yer alan diğer ülkelerin de stratejisini değiştirmiştir. Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti için büyük önem taşımaktadır.

ÇANAKKALE ZAFERİ NE ZAMAN?

Dünya tarihine geçen Çanakkale Savaşı'nda İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını geçememiş ve askerlerini tahliye etmek zorunda kalmıştır. Her anı destan olan, binlerce yayına konu olan bu destansı savaşın zaferinin tarihi 18 Marttır.

Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemi

18 MART ÇANAKKALE SAVAŞININ ANLAM VE ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, 1915-1916 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı sırasında meydana gelmiştir. Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen olayda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletlerinin amaçları arasında İstanbul'u almak ve boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya'ya erzak tedarik yolu açmak ve Almanya'nın müttefiklerinden biri olan Osmanlı'yı etkisiz bırakmak vardı ve ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı geçmek istemişlerdi. Ancak Türk askerlerinin olağan üstü başarısı sayesinde hedeflerini gerçekleştirememiş, geri çekilmek zorunda kalmış ve ciddi kayıplar yaşamışlardı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT