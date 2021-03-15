Çanakkale Zaferi'nin sonuçları nelerdir? Çanakkale Savaşı'nın sonuçları maddeler halinde

Çanakkale Zaferi 18 Mart 1915 yılında başlayıp, 9 Ocak 1916 tarihinde bitmiştir. Peki Çanakkale Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Çanakkale Zaferi'nin sonuçları nelerdir? İşte 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın sonuçları maddeler halinde...

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN SONUÇLARI NELERDİR?

1914-1916 yıllarında yapılan Çanakkale Savaşı batılı itilaf devletine karşı yapılan büyük savaşları arasında gösterilmektedir. İşte Çanakkale Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları;

Çanakkale Savaşı'nın nedenleri;

*1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli'deki son Türk hâkimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi

*İngiliz ve Fransızların İstanbul'u ele geçirmek istemesi ve İstanbul'a giden yol ise Çanakkale Boğazı'ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi..

*Ekonomisi kötüye giden Rusya'ya gerekli yardımı götürmek. Ve Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek.

*Balkan Savaşları' nda yara almış Osmanlı devleti'ne ikinci hamleyi vurarak tamamen çökertmek. Bu sayede de Avrupa'ya açılabilme emellerini gerçekleştirmek.

*İki Alman gemisinin Akdeniz'de İngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması.

* Osmanlı Devleti'nin bu sebeplerden dolayı savaşa girmek zorunda kalması ve müttefiği olduğu Almanya'nın savaşı kazanacaklarına inanması.

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ÇANAKKALE ZAFERİNİN SONUÇLARI MADDELER HALİNDE

Çanakkale Savaşı'nın sonuçları;

1) İngiltereden 400 bin, Osmanlıdan 500 bin, Anzak ve Fransa dan 125 bin civarı asker bu savaşa katılmışlardır. Bu da çarpışmaların ne denli şiddetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

2) Çanakkale Savaşı'nda 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür, itilaf devletlerinden ise 250 bin civarı ölü olmuştur.

3) Çanakkale Savaşı sonucunda yeni bir devlet ortaya çıkmaya başlamıştır.

4) Çarlık Rusyaya yardım gidememiş ve sovyetler birliği kurulmuştur.

5) Osmanlının sürekli kaybeden imajı bir nebze olsun silinmiştir.