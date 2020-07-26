Çanakkale'de yangın! Pakdemirli programını iptal edip bölgeye gidiyor
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Ecebat ilçesindeki ormanlık alanda süren yangın nedeniyle İzmir programını iptal edip bölgeye gidiyor.
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Ecebat ilçesindeki ormanlık alanda süren yangın nedeniyle İzmir programını iptal edip bölgeye gidiyor.
Eceabat ilçesindeki eski çöplük mevkisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken gökyüzü dumanlar kapladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan, yangına müdahale ediyor.
YANGIN KONTROL ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
(AA-DHA)