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Canan Kaftancıoğlu Erbakan'ı ıslıklarım demişti! Etkinlikte en ön safta yer aldı

Muhalefet partileri Saadet Partisi'nin düzenlediği Necmettin Erbakan'ı anma törenine katıldılar. Etkinlikte en önde oturan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 2011 yılında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda 1995'te Erbakan'ı ıslıkladığını belirterek "Bugün de aynı şeyi yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu Erbakan'ı ıslıklarım demişti! Etkinlikte en ön safta yer aldı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan, vefatının 11. yıl dönümünde İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte anıldı.

HDP'LİLER DE TÖRENE KATILDI

Saadet Partisi'nin düzenlediği anma etkinliğinde yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen altı muhalefet partisinin temsilcilerinin yanı sıra HDP'li isimler de yer aldı.

Canan Kaftancıoğlu Erbakan'ı ıslıklarım demişti! Etkinlikte en ön safta yer aldı

CANAN KAFTANCIOĞLU EN ÖNDEYDİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un katıldığı anma töreninde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da ön sırada yer alması dikkat çekti.

"ERBAKAN'I ISLIKLARIM" DEMİŞTİ

Erbakan'ın vefatından 1 gün sonra 1 Mart 2011 tarihinde Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı, yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugün de aynı şeyi yaparım gibi.

Canan Kaftancıoğlu Erbakan'ı ıslıklarım demişti! Etkinlikte en ön safta yer aldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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