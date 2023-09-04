Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin

Uzun bir zamandır sessizliğini koruyan Canan Karatay, yeniden açıklamaları ile gündeme girmeye devam ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay bu kez de uyurken dahi yağları yakacak olan o müthiş sırrı açıkladı.

Ezber bozan açıklamaları ile karşımıza çıkan Canan Karatay, bu kez yine açıklamaları ile gündem oldu. Leptin hormonu ile ilgili açıklamalar yapan Karatay, hormonun vücut içerisindeki önemine değindi.

Leptin Hormonunun Önemi

Kilo vermek son yıllarda herkesin en önemli istekleri arasında yer alıyor. Düzensiz beslenmenin başı çektiği aşırı kilolu olmanın sebepleri arasında hormonal bozukluk dikkat çekiyor. Ancak tüm bu zorluklar içerisinde kilo vermek isteyen kişilerin hormonal dengelerine de önem vermeleri gerekiyor. Bunlardan bir tanesi olan Leptin hormonu ise kilo vermeyi son derece kolaylaştıran bir hormon olarak karşımıza çıkıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, Leptin hormonunun uykuda dahi kilo verdirebileceğini söyledi. Leptin hormonunun artması için tüketilmesi gereken besinler arasında ise hindistan cevizi yağı, avokado, omega 3 yağı, badem, fındık, ceviz, kırmızı et, tavuk, balık, yumurta ve çeşitli sebzeler bulunur. Ayrıca Karatay, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormonunun yağ yaktığını da belirtti.