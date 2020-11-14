Caner Cindoruk, gerçek hayatında da sadakatsiz çıktı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan bir adamı canlandıran Caner Cindoruk, özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak Selin Şekerci ile aşk yaşayan 40 yaşındaki Cindoruk'un 21 yaşındaki Melissa adında bir kadına İnstagram üzerinden attığı ileri sürülen özel mesajları sosyal medyada paylaştı.

"DİZİDEKİ GİBİ BİR ADAM"

Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen o mesajlarda, "Yarın durumun ne?", "Eee görüşelim işte" ve "Neden cevap yazmıyorsun" şeklindeki mesajlar dikkat çekti. Mesajları ifşa eden Melissa adındaki sosyal medya kullanıcısı paylaşımına "Sadakatsiz dizisindeki Volkan gerçekte de dizideki gibi bir adam bence. Bir ara bana attığı mesajlara bakın" notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin