Sinemanın popüler oyuncularından Caner Cindoruk bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkan ünlü isimler arasında. Peki Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Caner Cindoruk'un boyu kaç? Caner Cindoruk nerelidir? sorularının cevapları haberimizde...

CANER CİNDORUK KİMDİR?

17 Nisan 1980 Adana doğumlu. Babası Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı, iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.





2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul’a geldi. 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı. 2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneşadlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı, dizideki rol arkadaşları Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal'dır.



2012 yılında Ebru Özkan ile birlikte rol aldığı Pandaların Hikayesi adlı tiyatro oyununda oynadı. 2012 yılında yönetmen Bahman Gobadi’nin Gergedan Mevsimi filminde Yılmaz Erdoğan, Beren Saat ve Monica Bellucci’yle oynadı. 2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen’in yaptığı Çalsın Sazlar adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Canan Ergüder'le birlikte Dar Elbise adlı sinema filminde oynadı.

Caner Cindoruk, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun yaptığı, başrolleri Nükhet Duru, Pelin Akil, Cezmi Baskın ve Kayhan Yıldızoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte paylaştığı İstanbulname adlı müzikalde Tulumbacı Eğrikapılı Ali rolünü canlandırmıştır.

2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un yaptığı Kor adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı.

CANER CİNDORUK SEVGİLİSİ KİM? CANER CİNDORUK SELİN ŞEKERCİ AYRILDI MI?

Oyuncu Selin Şekerci, bir süredir kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Caner Cindoruk ile aşk yaşıyordu. İlk kez temmuz ayında birlike gittiklerini AVM'de görüntülenen ikili Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan ettiler. Selin Şekerci, 9 Ağustos'ta sevgilisiyle tatilde çekildiği fotoğrafı da sayfasında yayınlamıştı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

19 Ağustos'ta ise bu kareyi “George Clooney Bey ne yapıyorsunuz?” notuyla paylaştı. Çok geçmeden Caner Cindoruk da sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram'a koydu.

Önceki akşam Selin Şekerci'nin başrolü üstlendiği 'Sevgili Komşum'un galası yapıldı. Gecede Caner Cindoruk yoktu. İkilinin ayrıldığı iddia edildi. Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldırmaları iddiaları güçlendirdi. İki oyuncu birbirlerini takip etmeye devam ediyor!

CANER CİNDORUK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sinema

2006 Beynelmilel

2008 Geç Gelen Bahar

2008 Kelebek

2012 Elveda Katya

2012 Gergedan Mevsimi

2012 Yabancı

2014 Çalsın Sazlar

2016 Kor

2016 Dar Elbise



Televizyon

2007 Kara Güneş

2008 Yaprak Dökümü

2009 Hanımın Çiftliği

2011 Firar Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2013 Aramızda Kalsın

2016 İstanbul Sokakları

2016- Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 Kalk Gidelim

2017 Kadın



Tiyatro Oyunları

1998 Fehim Paşa Konağı

1999 Kuğular Şarkı Söylemez

2000 Ada

2001 Yalancı Aranıyor

2002 Soyut Padişah

2002 Kaktüs Kumpanya

2004 Yeşil Papağan Limited

2005 Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı

2006 Komşu Köyün Delisi

2006 Hayvan Çiftliği

2010 Uçurtmanın Kuyruğu

2011 Titanik Orkestrası

2012 Pandaların Hikâyesi

2016 Köpek, Kadın, Erkek