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Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Caner Cindoruk nerelidir? Caner Cindoruk hangi filmde, hangi dizide oynuyor? Caner Cindoruk evli mi? Caner Cindoruk'un sevgilisi kim? İşte Caner Cindoruk hakkında merak edilen soruların cevapları...

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

Sinemanın popüler oyuncularından Caner Cindoruk bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkan ünlü isimler arasında. Peki Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Caner Cindoruk'un boyu kaç? Caner Cindoruk nerelidir? sorularının cevapları haberimizde...

CANER CİNDORUK KİMDİR? 

17 Nisan 1980 Adana doğumlu. Babası Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı, iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı. 

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul’a geldi. 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı. 2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneşadlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı, dizideki rol arkadaşları Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal'dır. 

 

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?
2012 yılında Ebru Özkan ile birlikte rol aldığı Pandaların Hikayesi adlı tiyatro oyununda oynadı. 2012 yılında yönetmen Bahman Gobadi’nin Gergedan Mevsimi filminde Yılmaz Erdoğan, Beren Saat ve Monica Bellucci’yle oynadı. 2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen’in yaptığı Çalsın Sazlar adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı.

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Canan Ergüder'le birlikte Dar Elbise adlı sinema filminde oynadı.

Caner Cindoruk, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun yaptığı, başrolleri Nükhet Duru, Pelin Akil, Cezmi Baskın ve Kayhan Yıldızoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte paylaştığı İstanbulname adlı müzikalde Tulumbacı Eğrikapılı Ali rolünü canlandırmıştır. 

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un yaptığı Kor adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı. 

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

CANER CİNDORUK SEVGİLİSİ KİM? CANER CİNDORUK SELİN ŞEKERCİ AYRILDI MI?

Oyuncu Selin Şekerci, bir süredir kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Caner Cindoruk ile aşk yaşıyordu. İlk kez temmuz ayında birlike gittiklerini AVM'de görüntülenen ikili Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan ettiler. Selin Şekerci, 9 Ağustos'ta sevgilisiyle tatilde çekildiği fotoğrafı da sayfasında yayınlamıştı.

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

19 Ağustos'ta ise bu kareyi “George Clooney Bey ne yapıyorsunuz?” notuyla paylaştı. Çok geçmeden Caner Cindoruk da sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram'a koydu.

Önceki akşam Selin Şekerci'nin başrolü üstlendiği 'Sevgili Komşum'un galası yapıldı. Gecede Caner Cindoruk yoktu. İkilinin ayrıldığı iddia edildi. Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldırmaları iddiaları güçlendirdi. İki oyuncu birbirlerini takip etmeye devam ediyor!

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?

CANER CİNDORUK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sinema

2006    Beynelmilel    
2008    Geç Gelen Bahar    
2008    Kelebek    
2012    Elveda Katya    
2012    Gergedan Mevsimi    
2012    Yabancı    
2014    Çalsın Sazlar    
2016    Kor    
2016    Dar Elbise
    
Televizyon 

2007    Kara Güneş    
2008    Yaprak Dökümü    
2009    Hanımın Çiftliği    
2011    Firar    Nadir
2013    Ateş Altında Aşk    
2013    Aramızda Kalsın    
2016    İstanbul Sokakları    
2016-    Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017    Kalk Gidelim    
2017    Kadın    


Tiyatro Oyunları

1998    Fehim Paşa Konağı    
1999    Kuğular Şarkı Söylemez    
2000    Ada    
2001    Yalancı Aranıyor    
2002    Soyut Padişah    
2002    Kaktüs Kumpanya    
2004    Yeşil Papağan Limited    
2005    Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı    
2006    Komşu Köyün Delisi    
2006    Hayvan Çiftliği    
2010    Uçurtmanın Kuyruğu    
2011    Titanik Orkestrası    
2012    Pandaların Hikâyesi    
2016    Köpek, Kadın, Erkek

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