Sevgiliye babalar günü mesajı uzun, duygusal, resimli | Eşe sevgililer günü mesajı 2022Son dakika | Mardin İpekyolu'da zincirleme trafik kaza: Ölü ve yaralılar varCaner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!Eylem isminin anlamı nedir, Eylem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fazıl Say'ın, Sezen Aksu desteği vatandaşı çileden çıkardı! "İyi etmiş, hatta sözlerin devamını da yazsın!"Ellez isminin anlamı nedir, Ellez ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Buluç isminin anlamı nedir, Buluç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Paçavra Hastalığı ne demek, TDK'ya göre Paçavra Hastalığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aykın isminin anlamı nedir, Aykın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?AÖL diploma ücreti ne kadar 2022? Açık Öğretim Lisesi diploma harcı nereye yatırılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!

Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!

Ligin 22. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş penaltıdan bulduğu golle rakibi mağlup etti. Yorumcu Ahmet Çakar'ın penaltıya sebebiyet veren Caner Erkin hakkında söylediği sözler ise bomba etkisi yarattı.

Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasıyla beraber takımın başına getirilen Önder Karaveli, siyah-beyazlı ekibi yeniden ayağa kaldırdı. Puan ortalamasını yükselten ve takımı yukarı taşıyan Karaveli kazanma alışkanlığı da yakaladı. Siyah-beyazlılar son olarak Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Ahmet Çakar'ın Caner Erkin'e yönelik söyledikleri ise dinleyenleri şoke etti.

CANER ERKİN İÇİN FLAŞ İDDİA

Daha önce hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta oynayan şimdi ise Fatih Karagümrük formasını terleten Caner Erkin'in performansı Ahmet Çakar'ın dikkatini çekti. Eski takımlarına karşı kritik hatalar yapan Erkin hakkında kafasında soru işaretleri olduğunu ifade eden Çakar, "eski takımlarının kazanmasını mı istiyor?" dedi.

Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!

KAFAMDA SORU İŞARETLERİ VAR

Maçın ardından konuşan Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirirken "Caner'in işgüzarlığı... Kornerden gelen topa eliyle vurdu. Yılların defans oyuncusu, milli oyuncu ama Caner komik bir penaltı yaptırdı. Aslında Caner için kafamda tuhaf soru işaretleri var. Fenerbahçe maçında da haklı bir penaltıdan sonra hakeme hakaret etmiş ve kırmızı kart görmüştü." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!

ONLARIN KAZANMASINI MI İSTİYOR?

Caner'in dün akşam yaptırdığı penaltıyı anlamsız bulan Çakar, "Dün gece de ortada fol yok, yumurta yokken manasız bir penaltı yaptırdı. Acaba oynadığı takımlara karşı duygusallığı devam edip de onların kazanmasını mı istiyor? Maçın yıldızı Ersin'den sonra kesinlikle Halil Umut Meler'di. Mükemmel yönetti, Caner'in penaltısında yüzde 100 haklıydı." şeklinde konuştu.

Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT