Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasıyla beraber takımın başına getirilen Önder Karaveli, siyah-beyazlı ekibi yeniden ayağa kaldırdı. Puan ortalamasını yükselten ve takımı yukarı taşıyan Karaveli kazanma alışkanlığı da yakaladı. Siyah-beyazlılar son olarak Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Ahmet Çakar'ın Caner Erkin'e yönelik söyledikleri ise dinleyenleri şoke etti.

CANER ERKİN İÇİN FLAŞ İDDİA

Daha önce hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta oynayan şimdi ise Fatih Karagümrük formasını terleten Caner Erkin'in performansı Ahmet Çakar'ın dikkatini çekti. Eski takımlarına karşı kritik hatalar yapan Erkin hakkında kafasında soru işaretleri olduğunu ifade eden Çakar, "eski takımlarının kazanmasını mı istiyor?" dedi.

KAFAMDA SORU İŞARETLERİ VAR

Maçın ardından konuşan Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirirken "Caner'in işgüzarlığı... Kornerden gelen topa eliyle vurdu. Yılların defans oyuncusu, milli oyuncu ama Caner komik bir penaltı yaptırdı. Aslında Caner için kafamda tuhaf soru işaretleri var. Fenerbahçe maçında da haklı bir penaltıdan sonra hakeme hakaret etmiş ve kırmızı kart görmüştü." ifadelerini kullandı.

ONLARIN KAZANMASINI MI İSTİYOR?

Caner'in dün akşam yaptırdığı penaltıyı anlamsız bulan Çakar, "Dün gece de ortada fol yok, yumurta yokken manasız bir penaltı yaptırdı. Acaba oynadığı takımlara karşı duygusallığı devam edip de onların kazanmasını mı istiyor? Maçın yıldızı Ersin'den sonra kesinlikle Halil Umut Meler'di. Mükemmel yönetti, Caner'in penaltısında yüzde 100 haklıydı." şeklinde konuştu.