Caner Erkin hakkında skandal haber: "Bu pislik milli formayı giydi"

A Milli Takım'ın İtalya'ya 3-0 yenildiği maçın ardından konuşulan oyunculardan biri sol bek oyuncusu Umut Meraş olmuştu. Umut Meraş hakkında TV100'de yayımlanan VAR Odası programında," Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır " demişti. Caner Erkin bu paylaşımı beğenmesine ilişkin yapılan bir haberde skandal ifadeler yer aldı.

Söz konusu haberde, " Bu pislik milli formayı giydi" ifadesi yer aldı.

İşte söz konusu haberde yer alan ifade: