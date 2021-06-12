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  4. Caner Erkin hakkında skandal haber: "Bu pislik milli formayı giydi"

Caner Erkin hakkında skandal haber: "Bu pislik milli formayı giydi"

Bir internet haber sitesinde Caner Erkin'in Umut Meraş hakkında yapılan yorumu beğenmesine ilişkin yapılan haberde, "Bu pislik milli formayı giydi" ifadesi tepki çekti.

Caner Erkin hakkında skandal haber: "Bu pislik milli formayı giydi"

A Milli Takım'ın İtalya'ya 3-0 yenildiği maçın ardından konuşulan oyunculardan biri sol bek oyuncusu Umut Meraş olmuştu. Umut Meraş hakkında TV100'de yayımlanan VAR Odası programında," Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır " demişti. Caner Erkin bu paylaşımı beğenmesine ilişkin yapılan bir haberde skandal ifadeler yer aldı. 

Söz konusu haberde, " Bu pislik milli formayı giydi" ifadesi yer aldı. 

İşte söz konusu haberde yer alan ifade:

Caner Erkin hakkında skandal haber: Bu pislik milli formayı giydi

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