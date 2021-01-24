Caner Şahin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Seni Çok Bekledim Selahattin

Skala Yapım ve Dnz Film tarafından hazırlanan, şubata gösterime girecek olan dizi Seni Çok Bekledim'in ilk fragmanıyla rayting rekorları kıracağı anlaşıldı. Şimdiden büyük ilgi gören yapımın oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. İlk bölümde Selahattin karakteriyle seyircileri büyüleyen Caner Şahin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM SELAHATTİN | CANER ŞAHİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

28 yaşındaki Caner Şahin, 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini canlandırarak yaşadı.

Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi yapımlarda yer alan Caner Şahin en son Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat verdi.

Yeni projesi yine Star TV'de ekranlara gelecek olan Seni Çok Bekledim dizisiyle seyircinin karşısına çıkacak olan Caner Şahin, 1.84 metre boyundadır.

Caner Şahin 75 kilo ve İkizler burcudur.

CANER ŞAHİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kuzgun (Kartal) (TV Dizisi)

2019 – Kardeşler (Ramazan) (Sinema Filmi)

2018 – Nefes Nefese (Salih) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Bahadır) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Kadir) (TV Dizisi)