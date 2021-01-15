İngiliz basınından flaş iddia! West Bromwich, Diagne ile ilgileniyor!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamaEşini aldatan Didier Drogba'dan flaş açıklama!Engelleri yıkan kitaplarıyla ünlenmişti! Dr. Şadi Yazıcı, o yazarı evinde ziyaret ettiBakan Çavuşoğlu: Pakistan'la bağ ve işbirliğimizi güçlendireceğiz!Cani evlat tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti!Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar Mahallesi’ne yeni bir yol kazandırıyor!Türksat 4a frekans 2021 otomatik arama nasıl yapılır? Güncelleme nasıl yapılır?Dakar Rallisi’nde şampiyonlar belli oldu!Tuzla'da 2021 yılında doğan ilk bebeklere Belediye'den sürpriz hediye!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cani evlat tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti!

Cani evlat tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen Mustafa H., kızıyla gittiği Uluborlu ilçesinde fenalaşan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cani evlat tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen Mustafa H., kızıyla gittiği Uluborlu ilçesinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalvaç ilçesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mustafa H., dün Uluborlu ilçesinde oturan kızı Mürşide D.'yi arayarak kendisini almasını istedi. Bunun üzerine Yalvaç'a gelen Mürşide D.'ye, babasıyla birlikte kalan kardeşi Reşit Can H. izin vermedi. Mürşide D., emniyete giderek kardeşinden babasını dövdüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Reşit Can H. gözaltına alınırken, baba Mustafa H., Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü. Burada muayene edilen Mustafa H.'ya darp raporu verildi. Daha sonra Mustafa H., kızı Mürşide D. ile birlikte Uluborlu ilçesine gitti.

GECE FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

İlçeye gittikten sonra gece saatlerinde fenalaşan Mustafa H., Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa H., burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa H.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Mustafa H.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
HABERE YORUM KAT