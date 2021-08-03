Canice katledildi! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, Selda Bağcan paylaşımı duygulandırdı...

Antalya'da vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yıllar önce yaptığı paylaşımda "Sanırım Selda Bağcan'ı görmeden öleceğim" demesi gündem olunca usta sanatçıdan cevap gecikmedi.

"SANIRIM SELDA BAĞCAN'I GÖRMEDEN ÖLECEĞİM"

Genç kızın Twitter hesabı üzerinden, "Sanırım Seldan Bağcan'ı görmeden öleceğim" tweeti ortaya çıktı. Haytaoğlu, Selda Bağcan için attığı başka bir tweette ise "Tanrım kalbim nasıl alıyor bazen adaletini sevesim geliyor dünya" yazmış.

SELDA BAĞCAN'DAN İLK HAMLE GELDİ

Selda Bağcan ise bu konu hakkında "Selda Bağcan artık senin için de söyleyecektir sevgili Azra, ışıklar için uyu kızım" yorumunu beğenerek, hakkında yapılan haberi de Twitter hesabından paylaştı.