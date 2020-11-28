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  3. Çankaya 0 - 2 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Çankaya 0 - 2 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Çankaya, Manisaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Çankaya 0 - 2 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Çankaya, Manisaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Çankaya ve Manisaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Çankaya sahasında Manisaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çankaya - Manisaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Çankaya - Manisaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alirıza Altunbakır(hakem), Burak Celep(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Polat(2. Yardımcı Hakem), İsa Maviş Tazegül(dördüncü Hakem)

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 4. Kerem Ali Seymen, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 77. Deniz Keskin, 13. Volkan Kesim, 10. Yağızcan Erdem, 97. Hüseyin Mert Kurt, 17. Doğukan Delimehmet, 9. Bekir Turaç Böke, 61. Cemre Atmaca, 53. Furkan Safi

Yedekler
25. Hüseyin Genç, 66. Eren Tümok, 45. Ahmet Hakan Sevinç, 12. Mücahit Eraydın, 8. Metehan Civelek, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 55. Emir Kaan Erik

Teknik Sorumlu
İsmail Batur
 

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
29. Ahmet Önal, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 20. Uğur Parlak, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 35. Bahtiyar Dolma

Yedekler
22. Abdülkadir Taşdemir, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 10. Vahap Aydemir, 9. Anıl Bozkurt, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 94. Murat Torun, 4. Muammer Umut Kezgin

Teknik Sorumlu
Murat Özkan

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor119111542811
21928 Bucaspor118122282514
3Fatsa Belediyespor11623118203
4Edirnespor116141714193
5Ofspor105321713184
6Arnavutköy Belediye10523108172
7Artvin Hopaspor11515182216-4
8Yeşilyurt Belediyespor114251310143
9Belediye Derincespor113531110141
10Nevşehir Belediyespor114251212140
11Çankaya FK940581012-2
121877 Alemdağspor11335142012-6
13Payasspor1123613179-4
14Kızılcabölükspor1123613199-6
15Antalya Kemerspor1114610187-8
16Manisaspor111377186-11

Fikstür

28.11.2020Antalya Kemerspor1-3Diyarbekirspor
28.11.2020Yeşilyurt Belediyespor0-11928 Bucaspor
28.11.2020Ofspor3-1Payasspor
28.11.2020Çankaya FK0-2Manisaspor
28.11.2020Edirnespor2-1Belediye Derincespor
28.11.2020Fatsa Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
28.11.2020Kemerspor 2003 Diyarbekirspor
28.11.2020Kızılcabölükspor2-41877 Alemdağspor
28.11.2020Nevşehir Belediyespor4-1Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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