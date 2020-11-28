Çankaya 0 - 2 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Çankaya, Manisaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Çankaya ve Manisaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Çankaya sahasında Manisaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çankaya - Manisaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Çankaya - Manisaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alirıza Altunbakır(hakem), Burak Celep(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Polat(2. Yardımcı Hakem), İsa Maviş Tazegül(dördüncü Hakem)

Çankaya

Çankaya İlk 11

1. Beycan Kaya, 4. Kerem Ali Seymen, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 77. Deniz Keskin, 13. Volkan Kesim, 10. Yağızcan Erdem, 97. Hüseyin Mert Kurt, 17. Doğukan Delimehmet, 9. Bekir Turaç Böke, 61. Cemre Atmaca, 53. Furkan Safi



Yedekler

25. Hüseyin Genç, 66. Eren Tümok, 45. Ahmet Hakan Sevinç, 12. Mücahit Eraydın, 8. Metehan Civelek, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 55. Emir Kaan Erik



Teknik Sorumlu

İsmail Batur



Manisaspor

Manisaspor İlk 11

29. Ahmet Önal, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 20. Uğur Parlak, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 35. Bahtiyar Dolma



Yedekler

22. Abdülkadir Taşdemir, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 10. Vahap Aydemir, 9. Anıl Bozkurt, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 94. Murat Torun, 4. Muammer Umut Kezgin



Teknik Sorumlu

Murat Özkan

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 11 9 1 1 15 4 28 11 2 1928 Bucaspor 11 8 1 2 22 8 25 14 3 Fatsa Belediyespor 11 6 2 3 11 8 20 3 4 Edirnespor 11 6 1 4 17 14 19 3 5 Ofspor 10 5 3 2 17 13 18 4 6 Arnavutköy Belediye 10 5 2 3 10 8 17 2 7 Artvin Hopaspor 11 5 1 5 18 22 16 -4 8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 2 5 13 10 14 3 9 Belediye Derincespor 11 3 5 3 11 10 14 1 10 Nevşehir Belediyespor 11 4 2 5 12 12 14 0 11 Çankaya FK 9 4 0 5 8 10 12 -2 12 1877 Alemdağspor 11 3 3 5 14 20 12 -6 13 Payasspor 11 2 3 6 13 17 9 -4 14 Kızılcabölükspor 11 2 3 6 13 19 9 -6 15 Antalya Kemerspor 11 1 4 6 10 18 7 -8 16 Manisaspor 11 1 3 7 7 18 6 -11

Fikstür