Çankaya 0 - 2 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Çankaya, Manisaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Çankaya, Manisaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Çankaya ve Manisaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Çankaya sahasında Manisaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çankaya - Manisaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
Çankaya - Manisaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Alirıza Altunbakır(hakem), Burak Celep(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Polat(2. Yardımcı Hakem), İsa Maviş Tazegül(dördüncü Hakem)
Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 4. Kerem Ali Seymen, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 77. Deniz Keskin, 13. Volkan Kesim, 10. Yağızcan Erdem, 97. Hüseyin Mert Kurt, 17. Doğukan Delimehmet, 9. Bekir Turaç Böke, 61. Cemre Atmaca, 53. Furkan Safi
Yedekler
25. Hüseyin Genç, 66. Eren Tümok, 45. Ahmet Hakan Sevinç, 12. Mücahit Eraydın, 8. Metehan Civelek, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 55. Emir Kaan Erik
Teknik Sorumlu
İsmail Batur
Manisaspor İlk 11
29. Ahmet Önal, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 20. Uğur Parlak, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 35. Bahtiyar Dolma
Yedekler
22. Abdülkadir Taşdemir, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 10. Vahap Aydemir, 9. Anıl Bozkurt, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 94. Murat Torun, 4. Muammer Umut Kezgin
Teknik Sorumlu
Murat Özkan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|11
|9
|1
|1
|15
|4
|28
|11
|2
|1928 Bucaspor
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|25
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|11
|6
|2
|3
|11
|8
|20
|3
|4
|Edirnespor
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|19
|3
|5
|Ofspor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|18
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|7
|Artvin Hopaspor
|11
|5
|1
|5
|18
|22
|16
|-4
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|14
|3
|9
|Belediye Derincespor
|11
|3
|5
|3
|11
|10
|14
|1
|10
|Nevşehir Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|12
|12
|14
|0
|11
|Çankaya FK
|9
|4
|0
|5
|8
|10
|12
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|11
|3
|3
|5
|14
|20
|12
|-6
|13
|Payasspor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
|14
|Kızılcabölükspor
|11
|2
|3
|6
|13
|19
|9
|-6
|15
|Antalya Kemerspor
|11
|1
|4
|6
|10
|18
|7
|-8
|16
|Manisaspor
|11
|1
|3
|7
|7
|18
|6
|-11
Fikstür
|28.11.2020
|Antalya Kemerspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|1928 Bucaspor
|28.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Payasspor
|28.11.2020
|Çankaya FK
|0-2
|Manisaspor
|28.11.2020
|Edirnespor
|2-1
|Belediye Derincespor
|28.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|28.11.2020
|Kemerspor 2003
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Kızılcabölükspor
|2-4
|1877 Alemdağspor
|28.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|4-1
|Artvin Hopaspor