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  3. Çankaya’daki camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Çankaya’daki camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi, ilçenin dört bir yanında köşe bucak temizlik yapıyor. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla camiler dezenfekte ediliyor.

Çankaya’daki camiler Ramazan'a hazırlanıyor

İlçenin dört bir yanında köşe bucak temizlik yapan Çankaya Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik çalışmalarını arttırdı.

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı öncesi korona virüs salgınını da göz önünde bulundurarak camilerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla Çankaya'da günde 3 ya da 4 cami temizleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çankaya’daki camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Çankaya’daki camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Çankaya’daki camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Çankaya’daki camiler Ramazan'a hazırlanıyor

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