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  3. Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen farklı uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede M.K ve S.A. isimli şahısların adreslerine yapılan operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 305 kök Hint keneviri, kurutulmuş halde 43,47 gram Hint keneviri, poşette kına ile karıştırılmış 104,82 gram sentetik kannabinoid maddesi, 152 adet hap, 10 gram skunk, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ilgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünün D-100 karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada ise otobüs ile seyahat eden H.Ö. isimli şahsın üzerinden 205 gram sentetik kannobinoid, 49 adet hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında uyuşturucu temin etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

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