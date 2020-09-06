Çankırı'da korkutan deprem!
AFAD, verilerine göre Çankırı Eldivan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.95 km olarak açıklanırken saatinin 05.52 olduğu belirtildi.
Orta Anadolu'nun kuzeyinde bulunan Çankırı ilimizde saat 05:52'de 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirtti. Deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi verileri duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 6, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Eldivan (Çankiri)
Tarih-Saat : 06.09.2020, 05:52:57 TSİ
Enlem : 40.6151 N
Boylam : 33.4938 E
Derinlik : 6.95 km
Detay : https://t.co/CfCXApfs6A@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 6, 2020
SARITARLA-ELDIVAN (CANKIRI) https://t.co/6OC0qImV7W
06.09.2020, 05:52:56 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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