Konya Selçuk Üniversitesi'nde skandal olay! Şantaj, tehdit, tecavüz hepsi bir aradaDünyada koronavirüs bilançosunda korkunç tablo! Can kaybı 883 bin 771’e çıktıÇankırı'da korkutan deprem!Kıskançlık krizinin sonu hastanede bitti! Eşini 9 yerinden bıçakladıGünlük burç yorumları 6 Eylül Pazar 2020Meteoroloji kritik uyarıyı verdi! O illerimizde şiddetli sağanak yağış görülecekBakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı! Burs ve kredi ödemeleri başladıNisanur Poyraz (Nisanur P.) kimdir? Olay ne?Bingöl’deki trafik kazasında 6 aylık bebek hayatını kaybettiAnkara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Çankırı'da korkutan deprem!

Çankırı'da korkutan deprem!

AFAD, verilerine göre Çankırı Eldivan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.95 km olarak açıklanırken saatinin 05.52 olduğu belirtildi.

Orta Anadolu'nun kuzeyinde bulunan Çankırı ilimizde saat 05:52'de 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirtti. Deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi verileri duyurdu. 

 

 

 

 

Çankırı'da korkutan deprem!

Çankırı'da korkutan deprem!

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Çankırı'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT