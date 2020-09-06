Çankırı'da korkutan deprem!

Orta Anadolu'nun kuzeyinde bulunan Çankırı ilimizde saat 05:52'de 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirtti. Deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi verileri duyurdu.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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