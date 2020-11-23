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  3. Çankırı'da koronavirüs vakaları artışa geçti! 3 köy karantinaya alındı

Çankırı'da koronavirüs vakaları artışa geçti! 3 köy karantinaya alındı

Çankırı'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 3 köy karantinaya alındı. Bu kapsamda Korgun ilçesine bağlı Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde giriş çıkışlar 14 gün süreyle kapatıldı.

Çankırı'da koronavirüs vakaları artışa geçti! 3 köy karantinaya alındı

Türkiye'de etkisini hızla arttıran yeni tip koronavirüs (Kovidi19) endişesi devam ediyor. 81 il genelinde alınan yeni kısıtlamalarla salgının önüne geçilmesi hedefleniyor. Son günlerde bir çok ildeki pozitif vakalardaki artış köylere kadar indi. Çankırı'da da vakalardaki kritik artıştan dolayı 3 köy karantina altına alındı.

14 GÜN KAPATILDI

Korgun ilçesine bağlı Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde korona virüs vakalarının artış göstermesinden dolayı Korgun İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan karar neticesinde köyler, 14 gün süre ile karantina altına alındı.

''HALK SAĞLIĞI İÇİN...''

Yapılan açıklamada, "Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 23.11.2020 tarih ve 50 nolu kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.ve 72. maddeleri kapsamında 23.11. 2020 tarihinde saat 10.45’den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır." İfadelerine yer verildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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