Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Grup toplantısında konuşuyor!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Komisyonda ve Genel Kurul'da yaklaşık 2 ay süren maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte çok çalıştığınızı biliyorum. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

SİNSİ TUZAKLAR KURULDU

"Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri harekete geçirildi. Askeri darbe ile milli irade çiğnenmek istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapanlar biz devreye girince bu kez de terör örgütlerinin hamiliğine büründü. Ekonomimize yönelik sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları ile ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Dışardan birileri bu oyunu kurarken içerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. Biz her engeli aşarak ülkemizi korumanın mücadelesini verdik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, elbette bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık. "

ERKEN SEÇİM YOK

"Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük biz. Faizi yüzde 4.5'lara düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Biz halkımızı ne faize, ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara. AK Parti'nin iktidarı ile hemhal olmak biraz zaman gerektiriyor, işte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadeleden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak inşallah bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller var. Ana muhalefetten daha büyük engel olur mu? Önümüzde engeller, tuzaklar var. Bizim azmimiz hepsinden fazladır. Ülkemizde bir kesim birlik, kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Biri çıkmış, hastanelerde 'sus' diyorlar ya o da onu gösteriyor. Böyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey Haziran 2023'te olacağını söylüyor, ben söylüyorum. Defeatle söylememe rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin.

Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız... Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. "

"Hep birlikte büyüyeceğiz, kazanacağız, yükseleceğiz, dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında 'Beraber yürüdük bu yollarda' şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik. Açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz inancına, meşrebine bakmadan her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. Nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. "

"Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomik dediğimiz dinamik alan sürekli değişim içindedir. Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Dünyada bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgasını vuracaklardır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyor. Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız. Bu nedenle döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizden ellerini çekmesini sağlama gayreti içindeyiz. Kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. "