Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam düşmanlarına sert eleştiri!

Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde sosyal medyanın gündeminde olan "İslam düşmanlığı" konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı düşünen, farklı giyinen insanlar CHP ve ortakları tarafından tehdit edilmekte, sindirilmeye çalışılmaktadırlar. Tüm bunlar gün gibi ortadayken, muhalefetin garnitür masasında yer almaktan beyis görmeyenleri milletimize havale ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Hepinizi hasretle muhabbetle selamlıyorum. Partimizin kuruluşunun 21. yıldönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız.

Aradan geçen 21 senede kurucu değerlerimizden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Geride kalan 21 yılın her günü mücadeleyle geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar, millet düşmanlarının hedefi olduk. 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm saldırıları milletimizle beraber aştık.

"IMF KAPILARINDA BORÇ DİLENEN DEĞİL, KALKINMADA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR TÜRKİYE"

"Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü biz hakim kıldık. Türkiye bizim dönemimizde sadece prangalarını kırmadı. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Sen işçisin işçi kal, sen fakirsin fakir kal dediler. Darbe döneminde ülkemizin dünyada hak ettiği yeri almasına engel oldular. Bu kast sistemine biz son verdik. Devletin siyasetin, iş dünyasının kapılarını bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık. Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine kadar, daha özgür, daha demokratiktir. Bugün daha huzurluyuz. Haklarını NATO dahil her masada arayan bir Türkiye var.

Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınmada örnek gösterilen bir Türkiye var. Bugün eğitimden enerjiye, ulaşımdan sağlığa her alanda destan yazan bir Türkiye var.

Hiç şüphesiz bu başarıların tamamı hepimizin eseridir. Elbette bu başarıda 21 yılda girdiğimiz her seçimde bizden desteğini esirgemeyen milletimizin çok emeği var. Buralara nerelerden ve nasıl geldiğimizi, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu bir an olsun unutmamalıyız.

Partimizin kuruluşundan itibaren, tüm yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum.

"CHP ZİHNİYETİ YERİNDE SAYMAYA DEVAM EDİYOR"

Yapmak, imar ve ihya etmek zor. Yıkmak kolaydır. Milletimize kurşun sıkmış FETÖ'cü alçaklarla fotoğraf verme yarışına girenleri görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdüyor. CHP ve yandaşları kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Türkiye'yi bekleyen tehlike, yok etmeyi siyasetinin merkezine yerleştirenlerdir. 27 Mayıs'tan itibaren, vaseyet girişimlerinin arkasında bu zihniyet vardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar ortaya konulduğuna şahit oluyoruz.

Bürokratlar Bay Kemal tarafından tehdit ediliyor. Millet iradesini temsil edilen kurumlar hedef alınarak siyaset kurumuna olan güven sarsılmaya çalışılıyor. Bu saldırıların baş rolünü bugün yine CHP üstlenmektedir. Farklı düşünen, farklı giyinen insanlar CHP ve ortakları tarafından tehdit edilmekte, sindirilmeye çalışılmaktadırlar. Tüm bunlar gün gibi ortadayken, muhalefetin garnitür masasında yer almaktan beyis görmeyenleri milletimize havale ediyoruz.

Çorum'da 50 bin kişinin katılımıyla bir miting gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. Orada verilen rakam 10-15 bin kişi. Kardeşlerimizle bütünleştik. Tüm bunlarla beraber, Çorum'da il teşkilatımızın binasının açılışını yaptık.

CHP'li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde, geçmişlerini reddedenleri bir kenara bırakıyoruz. Biz ülkemize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz."