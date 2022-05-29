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Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ulusa sesleniyor!

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ulusa sesleniyor!

Canlı |  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. yıl dönümü vesilesiyle halka kapıları açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Konstantiniye muhakkak feth olacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzeli askerdir" buyuran Peygamber Efendimizin İstanbul'u fethiyle 569.yıl dönümün kutladığımız bu günde 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un İnşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gençler, sevgili çocuklar sizleri muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nden tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum."

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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