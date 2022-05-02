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Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yapıyor!

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Canlı |  Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı. Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. önemli

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

BAYRAM NAMAZI SONRASI CEMAATE HİTAP ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından Çamlıca Camii'nde cemaatle bayramlaştı. Başkan Erdoğan, "Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bayram namazı kılmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Bizler size dua ediyoruz, sizler de bizlere dua edin." dedi.

"Bayram namazı sonrası konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada kardeşliğimizi teyid ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni iiçerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin. İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız."

detaylar gelecek...

 

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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