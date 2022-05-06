Hamile olduğunu açıklayan Britney Spears'ı giydirebilene aşk olsun! Köpeğine çırılçıplak sarılarak yaptığı paylaşım olay yarattı!Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Ümit Özdağ için sert sözler: "Bakanlık önünde magandalık yapanlar, ateşle oynayan provokatörlerdir"Canlı yayın | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalarCanlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşa önemli açıklamalarda bulunduGelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Müge Anlı canlı yayında Neslihan Örs'ü kaçıran Pakistanlı Rana'ya hayatının dersi verdi! O konuştu Türk halkının içinin yağları eridi! "Kocan diyemiyorum, o bir pedofili!"Trabzonspor ve Beşiktaş'ta forma giymişti! Ünlü futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdiAracı seyir halindeyken durdurulup tehdit edildi! Aynayı kırarak araca saldırdıİmge için "Bir cacık olmaz" demişti! Eşcinsel milli voleybolcu Ebrar Karakurt aşkı başka kadında buldu! Oyuncu sevgilisi nispet yaparcasına paylaştı!Bira fiyatları 2022 | Efes, Tuborg grubu güncel fiyatları | 5 Mayıs bira zammı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşa önemli açıklamalarda bulundu

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşa önemli açıklamalarda bulundu

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çatalca'da vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşa önemli açıklamalarda bulundu

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çatalca'da vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu. Çatalca halkının bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik" ifadelerine yer verdi.

"ÜNİVERSİTEMİZİN OLMADIĞI İL YOK"

"Bayramınız tekrar mübarek olsun. Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim.

Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.

Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız"

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT