Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşa önemli açıklamalarda bulundu

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çatalca'da vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu. Çatalca halkının bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik" ifadelerine yer verdi.

"ÜNİVERSİTEMİZİN OLMADIĞI İL YOK"

"Bayramınız tekrar mübarek olsun. Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim.

Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.

Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız"