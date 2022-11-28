CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuşuyor.
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuşuyor
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı'nda konuşuyor.
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