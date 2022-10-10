CANLI |Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştiriyor

CANLI |Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Rukiye Karapunar
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CANLI |Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

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CANLI |Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştiriyor
CANLI |Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştiriyor
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