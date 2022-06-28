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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıkladı! "4'lü zirve yapacağız!"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıkladı! "4'lü zirve yapacağız!"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine gitmeden, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'lü zirve yapacaklarını duyurdu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıkladı! "4'lü zirve yapacağız!"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ziyareti öncesi Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıkladı! 4'lü zirve yapacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına yaklaşımımız herkesin malumudur. Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK, PYD uzantılarının bu ülkelerde rahatça hareket etmesinden duyduğumuz rahatsızlık ve haklı tutumumuzu bir kez daha muhatapları ile paylaşacağım.

İlgili ülkelerin liderlerinin katılacağı bir dörtlü zirve de gerçekleştireceğiz. Bu talepleri dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez.

Ukrayna'daki savaşın bir an evvel sona erdirilmesi için adım atmak zorundayız. En anlamlı ilerleme Türkiye'de gerçekleşen zirvede olmuştur.

CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Allah amelince rahmet eylesin. Bütün ailesine, yakınlarına ve ülkemizin tüm sanat severlerine şahsım milletim adına başsağlığı diliyorum.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıkladı! 4'lü zirve yapacağız!

BİDEN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu iletti ve biz de "olabilir" dedik. F-16 konusunda oyalama taktiği var. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

Gerekli görüşmeleri yapacağız. Stoltenberg'in de riyasetinde tekrar Finlandiya Cumhurbaşkanı İsveç Başbakanı da olacak. Bunlar kabul ediyorlar, adım atacağız diyorlar. Akşam bir bakıyorsunuz İsveç televizyonunda destekliyorlar. İsveç, Almanya, Hollanda, Yunanistan'da bunlara yürüyüşler yaptırılıyor.

"TÜRKİYE'YE KARŞI ŞAHSİYETLİ DURUŞ BEKLİYORUZ"

Yunanistan Başbakanı davetlimdi. Geldi. Aradakileri çıkaralım. Sorunlarımızı diyalogla çözelim dedik. Sonra yine aynı. Ve terör örgütleri de Edirne'den olsun birçok noktadan yine onlara kaçıyorlar ve onlar buna kucak açıyorlar. Türkiye'ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıkladı! 4'lü zirve yapacağız!

NATO için biz alelade bir ülke değiliz. İlk 5'ten biriyiz. Akşam veya yarın görüşmemizde kendisine yine söyleyeceğim. Biz nasıl NATO ortağıyız ki bütün bu silahlar gönderiliyor terör örgütlerine. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Onlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor. NATO'da paydaşımız Fransa da aynı şekilde.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi açıkladı! 4'lü zirve yapacağız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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