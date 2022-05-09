Canlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! "Suriyelileri göndermeye kimsenin gücü yetmez!"

Canlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabinebaşkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantı sonrası Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları...

"Dünyanın sosyal çalkantıların kıskacında olduğu sancılı bir süreçte Türkiye, rotasından çıkmadan yoluna devam ediyor."

"Eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin ayaklarındaki geri kalmışlık zincirlerini attık."

"Diklenmeden dik durarak, uluslararası baskıları milletimizle birlikte göğüsledik."

"FETÖ ihanet çetesini milletimizle birlikte tepeledik."

"Bir yandan reformları hayata geçirirken, diğer yandan kirli oyunları bozarak bugünlere geldik."

"Koronavirüs salgının üstesinden geldik. Sağlık sistemimizin gücüyle el ele yok ettik"

"Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız."

"Aile destek programları Haziran'da başlıyor."

"2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik."

"Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz."

"Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz."

"Bugün enerji hariç ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmiştir."

"Bazı ürünlerindeki artışlar ne enflasyonla ne de dövizle açıklanacak şekildedir. Aç gözlülüğünden kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil ahlak meselesidir.

Denetimleri sıkılaştırdık. Hazırladığımız hal, perakende, elektronik alanlarındaki çalışmalar sona gelmektedir. Stokçuluk cezalarını da yeniden düzenliyoruz."

ÜLKEMİZ GÜNDEMİNDEKİ KİMİ HUSUSLARLA İLGİLİ MÜJDELERİ AÇIKLAMAK İSTİYORUM

"Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarladık. İnşaat hlaindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoru.z

Bunların yanında TOKİ sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz. Uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız."

HAYATI DARA GİREN TÜM VATANDAŞLARIMIZ YÖNÜNÜ ANADOLU'YA ÇEVİRMİŞTİR

"Gerektiğinde Çanakkale'den İstiklal harbide 15 Temmuz'a kol kola şehadete yürürdük. Sık sık dile getirdiğimiz gibi. Bizim devletimizin sınırları başkadır, milletimizin gönül sınırları bambaşkadır. Milletimizin gönülleri Avrupa'dan Asya'nın en uçlarına Sibirya'dan Afrika'nın derinliklerine kadar genişliğe sahiptir.

Tarih ve medeniyet birliğimizin olduğu milletlerle çok yakın bağımızın olduğunu kimse inkar edemez.

Biz ensar kültürüyle yetişmişiz. Muhacirin ne olduğunu biliriz. Bu topraklarda verilen mücadelenin ne olduğunu gayet iyi biliriz. 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir. Biz kardeşlerimize sahip çıkacağız. Bay Kemal sen terör destekçileri ile yürümeye devam et."

"Antalya'da G 20 zirvesine katılan ülkelere bu ülkede Suriyeliler için şehirler inşa edilmesi teklifinde bulundum. Maalesef gereken desteği vermediler.

Geçtiğimiz yıl sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 100 bin briket ev yapma projesini başlattık. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün.

Yeni bir adım daha uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle, Suriye'de tüm alt yapısıyla 200 bin konut projesine başlıyoruz. Amacımız güvenli bir şekilde geri dönüştür.

Tüm dünyanın görmezden geldiği bir trajedinin çözümünü Türkiye'nin öncülüğünde tamamlamayı düşünüyoruz. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın."

GENÇLERE DE MÜJDEYİ VERDİ

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği gençlik kamplarının başvuruları başladı bugün. Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda yaş aralığını 25'e yükselttik. 100 bin gence hizmetler veriliyor. Gençlik kamplarına katılmaya gençleri davet ediyorum."

5 HAVALİMANINDAN 2'Sİ BİZDE

"Rize-Artvin Havalimanı açılışını yapacağız. Deniz üstü 5 havalimanı vardır. 2'si bizdedir.

Ekranları başındaki tüm milletimizi bu açılış törenine davet ediyorum. İlham Aliyev kardeşim de bizimle olacak. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum."