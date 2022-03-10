Canlı | Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor!Demet Akalın'dan külotla poz paylaşan Aleyna Tilki'ye sitem dolu sözler! Gülşen'e de gönderme yaptı!Ukrayna'da ölüleri toplu mezarlara yuvarlıyorlar! Görüntüler yürekleri kor gibi yaktı! Dünya sadece izliyor!Erkân Minderi ne demek, TDK'ya göre Erkân Minderi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?18 Mart okullar tatil mi 2022? 18 Mart ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler tatil mi?TV8 Survivor All Star 43. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeFOX TV Son Nefesime Kadar 3. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle YoutubeShow TV Oğlum 5. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeÇanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2022? 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili kompozisyon ve yazılar | İlkokul, ortaokul, lise düzeyi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar

Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar

Canlı | Antalya'da tarihi zirve sona erdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor!

Canlı | Antalya Diplomasi Formu kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba  ve Rusya Dışişleri Sergey Lavrov arasındaki üçlü görüşme sona erdi. 

Görüşme sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba açıklamalarda bulundu. Kuleba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı"

"Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti"

 Detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT