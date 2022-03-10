Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar

Canlı | Antalya Diplomasi Formu kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Sergey Lavrov arasındaki üçlü görüşme sona erdi.

Görüşme sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba açıklamalarda bulundu. Kuleba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı"

"Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti"

Detaylar gelecek...