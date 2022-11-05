Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu: Vatandaşlarımızı Türkiye Yüzyılı'na destek vermeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum.

Formumuzun ufuk açıcı tartışmalara vesile olacağına inanıyorum. 40 yılı aşan siyaset yolculuğumuzun her safhasında işinin ehli insanlarla konuşmaya hassasiyet gösterdik.

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Kuruluş aşamasından itibaren AK Parti'nin önem verdiği ortak akılla hareket etmesi olmuştur. Buradaki tüm katılımcıların samimiyetle ortaya koyduğu her değerlendirme bizim değerlidir ve yol göstericidir. 2 gün önce iktidara gelişimizin 20. yıl dönümünü geride bıraktık. AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendi. Milletimiz AK Parti'yi bir umut olarak gördü. O günden bu güne milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık.

Elde edilmesi zor olana imza attık. Darbe girişimine kadar varan müdahalelerle karşılaştık. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi hukuk yoluyla yürüttük. Partimizin uyduruk gazete kupürleriyle kapatılmak istendiği durumlarda bile duruşumuzdan taviz vermedik. Çözümü sadece millet de aradık.

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Günün şartlarına göre siyasetimizi yeniliyoruz. Bugün muhafazakar devrimci derken, merhum Yahya Kemal gibi kökü mazide olan atiyi ima ediyoruz. Geçmişi inkar etmeden geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun çıkış noktası da bu.

"SİYASET SATRANÇ GİBİDİR, BUGÜNDEN YARINI PLANLAMAKTIR"

Türkiye'ye dair hayali olan teklifi olan kim varsa herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı, kıymetli fikirleriyle bu sürece destek vermeye Türkiye Yüzyılı'na destek vermeye davet ediyorum.

Günü kurtarmak için siyaset yapılmaz. Siyaset satranç gibidir, bugünden yarını planlamaktır.

Düzensiz göç meselesi insan hayatına verilen önemini ortaya koydu. Rusya-Ukrayna krizi kurumların başarısızlığını deşifre etti. Dünya beşten büyüktür sözümüzün haklılığı yaşananlarla teyit edildi. Siyaset-ekonomi, siyaset-güvenlik ilişkileri dünyada sorgulanmaktadır.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZİN KUŞATICILIĞI DAHLİNDE VATANDAŞIMIZA BİRİNCİ SINIF HİZMET SUNDUK"

Türkiye zamanında attığı adımlarla bu süreci en iyi yöneten ülkelerdendir. Muhalefetin eleştirilerine rağmen şehir hastaneleri salgın döneminin yüz akı oldu. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı dahlinde vatandaşımıza birinci sınıf hizmet sunduk. 45 günde bin 6 odalı 2 şehir hastanesini inşa ettik. Dünyaya örnek adımı attık. Salgın dönemi boyunca hastanelerimizde sorun yaşamadık. Bu bir ileri görüşün neticesidir.

"KRİZLERDE ANAHTAR ROL OYNUYORUZ"

Diplomaside uyguladığımız barışçıl politikalarla anahtar rol üstleniyoruz. Putin, Zelenski, Guterres ile olan dengeli münasebetlerimiz sayesinde süreci yürütme fırsatı bulduk. Krizlerde anahtar rol oynuyoruz. Tahıl krizinin çözümü diplomatik bir başarıdır.

İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla planlarımızı şimdiden yapacağız.

Siyasetçinin yükü daha önce hiç olmadığı kadar artmıştır.

Biz ülkemizin asırlık hayallerini gerçekleştirmenin altyapısını hazırlıyoruz. Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denen devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerine ülkemizde izin vermeyeceğiz.

Forumda emeği geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.