Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ilde yarattığı felaketle mücadele ederken sosyal medya hesabından yayın yapan 2 şahıs, yaşananlarla dalga geçti. Sosyal medyada tepkilerin dinmediği görüntülerin ardından 2 şahıs gözaltına alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkımla mücadele ediyor. Binlerce insanımızın hayatını kaybedip yaralandığı deprem felaketinde binlerce vatandaş, enkaz altından kurtarılmayı beklerken insan olmayan bazı şahıslar tarifsiz acılarla dalga geçtiler.

İNSANLIK DIŞI SÖZLER

Sosyal medya platformu Instagram'da canlı yayın açan iki genç kızdan biri, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem olarak nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun. Yerle bir olsun buralar" ifadelerini kullandı.

Hadsizlerden biri, "Yapma ağlayacaklar" derken söz konusu video büyük tepki topladı.

Video sonrası harekete geçen emniyet ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı.

Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!

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