Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu! Kılıçdaroğlu'un iddiasına ateş püskürdü, referandum çağrısı yaptı

Canlı yayın | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

MAHİR ÜNAL'IN GÖREVİNDEN AFFINI İSTEMESİ

Grup ve parti yönetimimizde yaptığımız değişiklikleri paylaşmak istiyorum. Mahir Ünal'ın görevden affıyla boşalan yere daha önce aynı görevi yapan Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca partimize, ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz.

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Sizlerin de takdiriyle bu görevi sürdürecek olan Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Sivil Toplum ve Halklar İlişkiler Başkanlığı'na da Belgin Uygun'u görevlendirdik.

Mevlüde Genç geçtiğimiz günlerde vefat etti, bugün de Amasya'da ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyorum.

"20 YILLIK KESİNTİSİZ İKTİDARLA BİR REKORA İMZA ATMIŞ BULUNUYORUZ"

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış bulunuyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev yapmış tüm yol arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Milletimizin 85 milyon ferdinin her birinin hayatına dokunan, umudunu besleyen hizmetlerimiz var.

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Dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik. Bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin kat ve kat fazlasını ülkemize kazandırmayı gerçekleştirdik. Asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Milli iradenin üzerinde yıllardır Demokles'in kılıcı gibi olan ne varsa canımız pahasına hepsini de tehdit olmaktan çıkardık.

"KEFENİMİZİ GİYEREK ÇIKTIĞIMIZ BU KUTLU YOLCULUKTA ZORLUKLAR KARŞISINDA GERİ ADIM ATMADIK"

Sokak teröründen darbe girişimine kadar pek çok saldırıya maruz kaldık. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek için ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. 15 Temmuz gecesi doğrudan canımıza ve demokrasimize kastederek bizi yıldırmaya çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta zorluklar karşısında geri adım atmadık. 20 yıllık tecrübenin ışığında ilk günkü aşk, azimle Türkiye'ye hizmet mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün de mesajlarımızı doğrudan milletimize veriyoruz. İstikametimizi yine milletimizle beraber belirliyoruz.

"TOGG, TÜRKİYE'NİN YENİ PRESTİJ MARKASI OLARAK ÜLKEMİZİ DÜNYADA BAŞARIYLA TEMSİL EDECEKTİR"

2 haftalık dönemi şehir ziyaretleri, sosyal konut projesinin temel atma töreni ve kabullerle yine dolu dolu geçirdik. Türkiye Yüzyılı'nın tanıtımını yaparken vizyonu milletimizle inşa edeceğimizin altını özellikle çizmiştim. Türkiye'nin tüm illerinde herkesin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin fikirlerini söyleyebileceği bir seferberlik başlatıyoruz. Grubumuz Meclis çalışmalarını aksatmayacak şekilde vekillerimiz, kabinemiz bu çalışmalarda yer alacaktır. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak Togg, Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi dünyada başarıyla temsil edecektir.

Cumartesi günü inşallah Gaziantep'e gidiyoruz. Orada da yapımı tamamlanan eserleri hizmete açıyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve aydınlık yarınlarımız için koşturmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam...

"UTANMADAN SIKILMADAN 10 BİN KM ÖTEYE SIRAYLA HAMBURGER TURLARI DÜZENLİYORLAR"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP'nin nelerle uğraştığını sizler de biliyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan 10 bin km öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Almanya'ya gidecek, orada hamburgeri bırak orada döner var, döner ye. Geçmişte çete diyerek şevklerini kırdıklarından özür dilemeden Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Çıkmış yatırımdan bahsediyor, yatırım kim, sen kimsin... Ülkemizin nereye geldiğini bilmeyecek seviyedeler. Uğruna ömrümüzü verdiğimiz, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı yeniden gündeme taşıdılar. İçinde türlü sinsiliklerin olduğu bir yasa teklifi yaptılar. Biz de CHP ve şürekasının bu oyununa anayasa değişikliği teklimizle karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday çıkarırlarsa şaşırmayın. Bugüne kadar neden yapmadılar? Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Bak HADEP koydu öyle ya da böyle. Hadi sen de koy görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız Meclis'ten başı örtülü kızlarımızı kovma derdindeydi.

Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday çıkarırlarsa da şaşırmayın. Bugüne kadar niye yoktular? Onların cibilliyetinde bu yok.

Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy, koy seni de görelim. Bak HDP koydu bir tane, sen de koy, görelim. Bu millet bize bu görevi verdi, bu göreve geldik ve sonra da yavaş yavaş tuttuk, hanım kardeşlerimizin haklarını iade ettik. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladığımız anayasa değişikliği teklifimizin MHP ile ve Meclis'te grubu olan diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyorlar. Bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız. Görüşme başlayınca kimin aileden yana olduğu görüşecek. Başörtüsünü 1 metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil misin bay Kemal. Daha farklı şeyler var. Oralarla bunlara biz hem hukuk hem ahlak dersi hem de kurulacak aile kurumunun dersini vereceğiz. 2008'deki düzenlemeyi iptal için AYM'ye götüren bay Kemal'in, kendi kirli geçmişiyle yüzleşme imkanını kaçırmaması gerektiği kanaatindeyiz.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA ÇALIŞMASI

Anayasa değişikliği teklifimizin geniş mutabakatla hayata geçmesini umuyoruz. Olmazsa halk oylaması dahil diğer adımlara da hazırız. Biz şu ana kadar milletimizin hakemliğinden korkmadık. Mecliste çoğunluk oluşmazsa söz milletimizin olacak. Esasen bunların her işleri gibi helalleşme çağrıları da göz boyamadan ibarettir.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI'YA YAPILAN SALDIRI GİRİŞİMİ

Geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik; kendisini tebrik ediyorum. Orada yapılan linç girişimi, hellalleşme maskesi altındaki CHP'nin asıl yüzünü ortaya sermiştir. Açılışın yapıyorum dediği o tesisler benim belediye başkanlığım döneminde yapılmış tesislerdir.

CHP'LİLERİN HAKİME YÖNELİK TEPKİLERİ

Aynı şekilde Yalova'da yargıya yapılan saygısızlık bunların karakterini ortaya seren bir diğer örnektir. Sen nasıl milletvekilisin? Yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur? Anayasada bunlarla ilgili yasal düzenlemeler belli. Takipçisi olacağız. Bunların hesabı sorulacak. Yalova'daki utanç tablosunun müsebbibleri konusunda gerekenler yapılmazsa, güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İDDİASI

Bu zatın önceki gün bizi ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcıları ile ilgili aynı cümlede kullanmasının hesabını hukuk önünde soracağız. Canlarını dişlerine takarak her bir insanımızın hayat ve geleceğinden emin olması için çalışan kolluk ve güvenlik güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur.

Geçtiğimiz 5 yılda çökertilen uyuşturucu şebekesi sayısı bini geçmiştir. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı bu yıl yüzde 25 daha azalma eğilimi göstermiştir. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl, sen kendinde misin? Uyuşturucu satıcılarının yanı sıra bağımlıları konusunda da önemli mesafe kat ettik.

15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün en büyük gelir kaynağına yönelik en büyük operasyonları biz gerçekleştirdik. Örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Bu zatın durumu artık bizim şaşırma duygumuzun da önüne geçmiştir. Karşınızda nereden tutsanız elimizde kalan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmaya çalışıyor. Türkiye'nin kader seçimleri olacak 2023 seçimleri öncesi CHP'ye yeni görevler ve talimatlar verildiği anlaşılıyor. Bizim uyuşturucu gelirleri ile cari açığı kapatma gibi bir derdimiz yok.

ALTILI MASAYA GÖNDERME

Daha düne kadar sırtlarını sıvazlayanlar bunlardan köy de kasaba da olamayacağı gerçeğini kabullendikleri belli oluyor. Bu masada ne yapılırsa yapılsın biz son 20 yılda olduğu gibi kendi gündemimize odaklanacağız.

2023 seçimlerinde de şöyle derli toplu sıkletimize uygun bir muhalefetle yarışmayı isterdik. Ama birbirlerine laf yarıştırmaktan başka hiçbir vasfı olmayan ekip çıktı. Kendi en basit meselelerini dahi çözemeyen bu toplama yapının akıbeti karanlıktır, Allah'ın izniyle büyük bir hüsrandır. Önümüzdeki 7 aylık süreç inşallah bu hakikati çok daha açık hale getirecektir.

HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE ANA ÖNCELİĞİMİZ

Hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Dünya son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamları ile uğraşırken ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor. Avrupa dahil pek çok ülke yaklaşan kış şartları ile beraber kendilerini enerji kıtlığına hazırlarken biz içimiz rahat şekilde kışa giriyoruz. Dün Sayın Putin'le görüştüm. Türkiye artık doğal gazda ve enerjide bir hub. Avrupa'ya bizim üzerimizden enerji ihracı da olacak.

ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMELERİ

Tarım sektörümüzü daha da rahatlatacak bazı müjdelerimizi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteği ödemelerimizi öne çekiyoruz. Hububat üreten çiftçilerimize ödemelerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Tarımsal destekleme bütçemizi 30 kat artışla 2022 yılında 34 milyar liraya çıkardık. Geleneksel bitkisel üretimi desteklemek vaadiyle verilen desteğin üst limitini yüzde 120'ye yükselttik. Ekim başı itibariyle çiftçi kayıt sistemine E-Devlet'ten erişim imkanı sağladık. Ekimden bugüne toplam 400 binin üzerinde çiftçimiz belgesini E-Devlet'ten oluşturdu. Kooperatif Marketlerimiz şimdilik 1335'e ulaşan marketlerimizin sayısını en kısa sürede 2 binin üzerine çıkartacağız.

TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Yeni bir müjde de şu, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Akar'ı arayarak, bugün 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini bildirdi.