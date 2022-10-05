Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yanıt verdi: "Çözümünü anayasa düzeyinde sağlayalım"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda katıldı. Burada kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkında yaptığı açıklamalara cevap vererek, sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Son yasama yılına girdiğimiz TBMM'de komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizin özellikle yalanları ile yanlış yönlendirmek isteyenlerin niyetleri o derece akamete uğrayacaktır. Bir yandan Ankara'daki çalışmaları yürütecek, bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle buluşacağız. Amacımız milleti seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir. Biz kendi halimize bakacağız, kendi işimize bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını düşünmeden 'dün öyle bugün böyle' diyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebilir. Ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor.

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"NE DEDİLERSE TAM TERSİNİ YAPTILAR"

Muhalefetin seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumları belediyelerde gördük. Ne dedilerse tam tersini yaptılar. Yalan bunlarda. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde kullanmak için hazırlıklarını yaptıklarından şüpheniz olmasın. Gençlerimizin bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerinden şüphe duymuyorum.

"SEÇİMLERE KADAR 8 AYLIK SÜRE VAR, SIKI MESAİ İLE DÜZENLEMELERİ YASALAŞTIRACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Milletimizin önüne yeni projelerle çıkabilen tek partiyiz, tek ittifakız. Bugün ekranları başında bizi heyecanla milletimiz dinliyor. Bazı gerçekleri paylaşacağım. Seçimlere kadar 8 aylık süre var. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte komisyonlarda ve Genel Kurul'da sıkı bir mesai ile gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağınıza inanıyorum.

"BU SEÇİMLERİN MOTTOSU TÜRKİYE YÜZYILI, BUNUNLA ÇALIŞACAĞIZ"

15 Haziran'dan bugüne yurtiçinde ve yurtdışında katıldığımız programla ülkemize hizmet etmeyi sürdürdük. Milletimize söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyor, emek emek yükseltiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye yüzyılını yine milletimizle beraber inşa edeceğiz. Bu seçimlerin mottosu Türkiye yüzyılı, bununla çalışacağız. Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar, kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Biz ise tüm vaktimizi evlatlarımıza daha büyük bir Türkiye bırakmaya haslediyoruz.

"BÜTÜN UMUDUNU EKONOMİDEKİ SIKINTILARA, ENFLASYONA BAĞLAYANLARIN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAKLARI ADIMLARIMIZI ATMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Malum zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Bunları milletimize anlatın, ne yaptı bu adam diye bir sorun. Onun döneminde hastane odaları pislikten geçilmiyordu. Hastalarımız kan revan içinde kalıyordu. Rehine alma dönemi vardı. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı. Ey Bay Kemal senin gidecek yerin var mı ya? Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara, özellikle enflasyona bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacakları adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalarından geçmektedir. Milletimizin hayatına yansıyan olumsuzlukları var mıdır? Vardır. Türkiye'de bu çözümü sağlayan yürütme temsilcisi biz, tek parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet öyledir.

TOGG BANTTAN İNİYOR

Türkiye Ekonomi Programımız ilk gündeme geldiğinde kurduğumuz denkleme birileri kendi aklınca bıyık altından gülmüşlerdi. Ülkemizi büyütecek adımları birer birer attık. Bu musibeti daha büyük bir dönüşümün vesilesi haline getirdik. Salgın oldu üretime ara vermedik, savaş çıktı ihracatta gaza basmaktan vazgeçmedik. Bu yılın ilk yarısında yüzde 7.5 oranındaki büyüme oranları ile dünyada ilk sıralarda yer aldık. Pek çok yerde resesyon yaşanırken uluslararası kuruluşlar ülkemiz ile ilgili büyüme tahmini yükseltiyor. İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyona dayandık. Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Finans, sanayi, hizmetler sektöründe uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşı karşıyayız.

MAAŞLARA ZAM AÇIKLAMASI

İnşallah yılbaşından sonra çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI

Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Dün açıkladığı kanun teklifi ile önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Biz bir dönem zulüm düzeyine varan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hakiminden savcısına tüm hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele var mı? Hayır. Türkiye bir dönem Meclis'e başörtüsü ile girdiği için kürsüden, ey CHP senin düşünce baban, kürsüden haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri görmüştü. Siz de bunları alkışlamıştınız. Doğru ol be... Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözebileceğini mi sanıyorsun. Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaset yaparak milletin karşısına çıkma.

"BAŞÖRTÜSÜ DİYE UTANÇ VERİCİ BİR MESELE YAŞANMIŞSA BUNUN SEBEBİ CHP ZİHNİYETİDİR, CHP FAŞİZMİDİR"

Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde artık kalmamıştır. Geçmişte başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşanmışsa bunun sebebi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. İşin esasına bakılacak olursa genelde kılık kıyafet, özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne de anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin hayatın her alanında var olabilmesi için yasa yada anayasa düzenlemesi gerekmiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir. Ülkemizde milletimizin dinine düşman olan CHP faşizmi geçmişte önümüzde böyle bir sorun çıkarmıştır. Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmişti. Üniversitelerde bir günde uygulama değiştiren mekanizmayı perde gerisinden işleten hep CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir.

İşin esasına bakılacak olursa genelde kılık kıyafet, özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne de anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin hayatın her alanında var olabilmesi için yasa yada anayasa düzenlemesi gerkemiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir. Ülkemizde milletimizin dinine düşman olan CHP faşizmi geçmişte önümüzde böyle bir sorun çıkarmıştır. Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmişti. Üniversitelerde bir günde uygulama değiştiren mekanizmayı perde gerisinden işleten hep CHP zihniyetidir. Şimdi de milletimizin başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindedir. 2008'de biz MHP ile Meclis'te başörtüsü tartışmasını kökten çözecek anayasa değişikliği yaptık. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını çiziyorum. Kararlar iptal edilmeseydi Türkiye başörtüsü tartışmasını o zamanlar gündeminden çıkarmış olacaktı. Bu değişikliği büyük bir keyifle AYM'ye götüren kimdi biliyor musunuz? Bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. İşte imzası. Kılıçdaroğlu dürüst ol dürüst.

"BİRKAÇ TANE BAŞÖRTÜLÜ KARDEŞİMİZİ YANINA ALIYOR, RESİM ÇEKTİRİYORSUN, BU MİLLETİ ALDATMAYA GAYRET GÖSTERİYORSUN"

Dönemin YÖK Başkanı hakkında 'başörtüsünü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında da Kılıçdaroğlu geliyordu. İşte imzası... Kılıçdaroğlu belge ile konuşuyorum. Senin imzalarınla konuşuyorum. Şimdi yanına bir kaç tane başörtülü kardeşimizi yanına alıyor, resim çektiriyorsun, bu milleti aldatmaya gayret gösteriyorsun. Benim kızların bu işin mağduriyetini çekti. Neden? Kızlarımın bir tanesini üstelik de İmam Hatip'te İstanbul'da okutamadım. Oradaki yönetim sıkıntı idi. Türkiye'nin başka bir iline göndermek suretiyle oradaki okulda kızım İmam Hatip okulunu tamamladı. Çilesini ben çektim. Anneleri günlerce, aylarca nöbet tuttular. Şimdi kanunlarla bu işi halledelim diyorsun. Sabırlı ol.

"CUMA GÜNÜ ALEVİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN YENİ BİR ÇALIŞMANIN ADIMINI ATACAĞIZ"

Ülkemizin pek çok kazanımından haberdar olmadıkları gibi bu meseleyi de geriden takip ediyorlar. Tüm engelleri onlara rağmen aştık. Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok ki. Kabinede Kürt arkadaşım var. Sende bu noktada dert çok. Dürüst değilsin. Akşam yalan, sabah yalan. Terör örgütünün temsilcileri ile Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdü. Haydi buna da yalan de. İnşallah Cuma günü Alevi kardeşlerimiz için yeni bir çalışmanın adımını atacağız. Bunların hastalıklı bir saplantı olan faşizmlerini her devirde boyayarak yapmak istedikleri kendi gizli iktidarlarını sürdürmektir. CHP faşizmi, yoksulluktan, geri kalmışlıktan beslenir. Senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerde ikna odaları kurmadılar mı?

KILIÇDAROĞLU'NA ANAYASA ÇAĞRISI

Diyor ki bu konuda kanun teklifi çıkaralım. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Biz daha öte bir teklif edelim. Eğer dürüstten, samimiysen, başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmak için sorunun çözümünü anayasa düzeyinde sağlayalım.

Arkadaşlarıma talimatı bugün veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere çalışmalar hızlıca hazırlanacak ve önümüze getirecekler.