Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İş Birliği Zirvesi'nde konuştu! Afganistan'a destek çağrısı yaptı, Rusya - Ukrayna savaşına değindi

Son dakika| Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'da gerçekleştirilen Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi'nde katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Konferansın 6. zirvesine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Tokoyev'in şahsında tüm Kazak kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kazakistan'ın önerisi doğrultusunda temelleri atılan konferansın 30. yıldönümünü kutluyoruz. Yeniden Asya girişimimizin temel hedefi işbirliğimizin derinleştirilmesidir.

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"EKONOMİDEN GIDA GÜVENLİĞİNE PEK ÇOK ALANDA CİDDİ İMTİHANLARLA KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Konferansın genişletilmesine başından beri güçlü destek verdik. Dönem başkanlığımız sırasında da aynı doğrultuda devam ettik. Değerli dostlar, insanlık olarak güç dengelerin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imtihanlarla karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz.

Mevcut sistemin yapısal sorunları giderek kendisini daha fazla hissettiriyor. Türkiye olarak Dünya 5'ten büyüktür diyerek bu duruma dikkat çekiyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın sürecinde yaşadıklarımız bu gerçeği bize tekrar hatırlatmıştır. FETÖ-DEAŞ-PKK gibi terör örgütlerine yardım eden oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor. BM Küresel Terörizm'le mücadele stratejisinin eylem planı da bu açıdan önemli bir kazanım olarak görüyorum.

AFGANİSTAN'A DESTEK ÇAĞRISI

Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemeli, uluslararası camia olarak desteğimizi sürdürmeliyiz. Dış politikamızda öncelik verdiğimiz yardımlarımızı 120 ülkeye ulaştırdık. Bu alanda dünyada milli gelire oranla ilk sıradayız. Suriyeliler olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini, savaşın kazananı adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağını hep söylüyorum.

"İSTANBUL MUTABAKATI VE ESİR TAKASI SOMUT BİRER BAŞARIDIR"

Yoğun çabalar tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Ukrayna tahılına yönelik İstanbul mutabakatı ve esir takası somut birer başarıdır. Hedefimiz yakalanan ivmeyi devam ettirerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır.

"BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLUNA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUM"

Türkiye olarak çok modlu ulaştırma koridorlarını teşvik ediyor, modern İpek Yolu'nun canlandırılmasını destekliyoruz. Orta koridor girişimimize ve Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna büyük önem veriyorum.