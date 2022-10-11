Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu: "Güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü bir Türkiye'ye inşa etmenin peşinde olduklarını dile getirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu: "Güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Açılışını yapacağımız Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle bu yol Balıkesir-İzmir'e ulaşımı sağlayan Kuzey Güney aksının önemli kısımlarından biridir.

"YAZIN TATİLCİLERİN KIŞIN BÖLGE HALKININ ULAŞIMINI SAĞLAYACAK"

Bu yolla birlikte bölgede bölünmüş yol standardına sahip olmayan güzergah bırakmadık. Kaplama ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Bu çalışmalar tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerin coşkusunu da yaşatacaktır.

Yazın tatilcilerin kışın bölge halkının ulaşımını sağlayacak bu projede emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale'nin de her köşesi tarihimizle bezelidir. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve kahramanların hatıraları bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Çanakkale iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamlamaktadır.

"TÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMIMIZLA 2053 VİZYONUMUZUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ"

1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazı geçen otoban projesi bile tarihe kazılmış bir mühürdür. 81 vilayetimizin tamamını saran hamlenin daha çalışmalarını sürdürüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmazken biz ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Daha önce milletimizi 2023 hedeflerimizi ufkuyla buluşturmuşsak Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. 20 yılda ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için altyapıyı kurduk.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜK DÖNÜŞÜME HAZIRLIYORUZ"

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırlıyoruz. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber imkanlarımız daha büyüktür. Türkiye'yi güçsüz, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Milletimiz demokrasi ve kalkınmayla elde ettiği kazanımların kıymetini biliyor. Gençlerimizin Türkiye yüzyılı konusundaki heyecanının büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bu projelerin açılışına ara vermeden yeni bir vizyon inşa ediyoruz.

Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz.

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