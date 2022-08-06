Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yenilikçi, kaliteli ve kendi alanında çığır açan projelerin desteklenmesine çok ama çok ehemmiyet veriyorum.

Türkiye için hayal kuran ve bunu gerçeğe dönüştürmeye çalışan iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Ülkemizi büyütme esasına dayanan ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz.

Detaylar gelecek...

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