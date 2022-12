Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuştu: Milletimizin önüne yeni vizyon koyarken üstadın hayalini hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni’ne katıldı.

Burada kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Milletler, dirayetli liderler ve üretken ilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir. Bunları kaybettikçe de geriler. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek her baba yiğidin harcı değildir. Siz bugün tatlı su mücahitliğine soyunanlara bakmayın. Bunlar zulüm karşısında direnemez. Hayatı pahasına davasını sahiplenip çilesini çekemez. Üstat bunu başarmış bir şahsiyet olduğu için bu derece derin iz bırakmıştır. Bu mirası sahiplenecek yolda hızla ilerliyoruz. Birileri ülkemizin üzerini bir kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar.

"YAŞADIĞIMIZ HER HADİSE MİLLETİMİZİN İSTİKBALİ UĞRUNDA NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

10 yılda yaşadığımız her hadise milletimizin istikbali uğrunda neler yapabileceğini göstermiştir. Bugün, ülkemizin ilim sanat ve kültür hayatına yön veren siz kıymetli dostlarımla buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Ödüllerini takdim edeceğimiz sanat erbabı kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum.

Edebiyat dünyamızın her yayınında emeği bulunduğunu bildiğim Mehmet Can Doğan kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum. Hikaye ve roman ödülünü Ayşegül Genç hanımefendiye takdim edeceğiz. Mustafa Özel hocamızı tebrik ediyorum. Biz de bu törende her yıl verdiğimiz ilk ödülle genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyoruz. Elif Genç ve Can Acer kardeşlerimi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Bu iki genç yetenekten nice kıymetli eserler bekliyoruz. Durmak yok, yola devam.

"TAVİZSİZ TUTUMUNU TÜRKÇENİN SAVUNUCULUĞUNU YAPARKEN SERGİLEMİŞTİR"

Kıymetli dostlar, üstat edebiyatın her sahasında verdiği eserlerle siyasi ve tarihi konulara dair yazdıklarıyla yaşadığı dönemin gündemini belirlemiş bir isimdir. Üstadın kendi şahsına munasır tarzı vardı. Hepsinden öte ondaki yürek, ondaki cesaret. Üstat yılmadı, hakimler kendisine artık bıktık senden dediklerinde siz hancı bende bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım diyerek cevaplamıştır. Ondan aldığımız ilhamla bu yolda devam ediyoruz, devam edeceğiz. Muasırı olduğu yazarlarla kıyaslandığında onun okurlarıyla kurduğu bağ çok farklıydı.

Kadim hazine kelimemizi kullanmakta ısrar ediyordu. Türkçenin tabii akışından koparılarak kılıktan kılığa sokulmaya çalışıldığını gayet iyi biliyordu. Türkçemizi güya yabancı kelimelerden arındırma bahanesiyle asırlardır benliğimize şekiller veren nice kavram lisanımızdan sökülüp atılmaya çalışılıyordu. Asıl gaye, devletimizim müesselerine ve milletimizin gönlüne kazınan ecdadın izini silmektir. Üstat tarihi hakikatleri dile getirme hususundaki tavizsiz tutumunu Türkçenin savunuculuğunu yaparken sergilemiştir.

Ayasofya bir gün açılacak derken hep bunu ifade etmiştir. Rabbime hamdolsun onun o ideali, onun o hedefi gerçekleştiği gibi onu icra bize nasip oldu.

Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz.