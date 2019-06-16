CANLI YAYIN Son Dakika: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın izle

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı program bugün saat 21.00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

CANLI YAYIN SON DAKİKA BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU KARŞILAŞMASI İZLE

-Tarih: 16 Haziran 2019 (Pazar)

-Saat: 21.00

-Moderatör: İsmail Küçükkaya

-Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

AK PARTİ VE CHP'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ortak yayının yapılacağı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada iki adayın pazar günü ortak yayında bir araya geleceği belirtildi.

"MODERATÖRLÜĞÜ İSMAİL KÜÇÜKKAYA GERÇEKLEŞTİRECEK"

Mahir Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili sayın Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Bugün çalışmaların neticesinde mutabık kaldığımız bir protokolü sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyorum. Cumhur İttifakı adayı sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü, saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir" dedi.

"6 MADDELİK BİR MUTABAKAT METNİ ORTAYA ÇIKTI"

Engin Altay ise "Tekrar hayırlı olsun. Moderatör sayın İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit süre ve aynı soruları sormak suretiyle bu yayını gerçekleştirecek. Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleştirilecek. Canlı yayın programı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip gerçekleştirecektir. Sayın Ünal'ın söylediği gibi hiçbir televizyon kanalına ait olmayan özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca bu uyduya verilecek, Türkiye'deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayınları alıp servis edecektir. Mahir Bey ile 2 gündür yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında 6 maddelik bir mutabakat metni ortaya çıktı. İstanbul'umuza, adaylarımıza, Türkiye'mize hayırlı olsun" diye konuştu.

BÜYÜK BULUŞMANIN FORMATI NASIL OLACAK?

İsmail Küçükkaya, geçen hafta uygulanacak formata dair bilgiler vermiş ve iki adaya farklı soruların yöneltileceğini söylemişti.

İsmail Küçükkaya, “Aynı soruları iki adaya soramam. Bazı sorular İmamoğlu’na, bazı sorular Yıldırım’a” demişti. Küçükkaya ayrıca soruların yayın başlayana kadar iki aday tarafından da bilinmeyeceğini, kendisinin hazırlayacağı soruları başkalarıyla da paylaşmayacağını söylüyor.

Küçükkaya adaylarla görüşmelerin sürdüğünü, kendisinin toplamda 20 soru sormayı planladığını da açıkladı.

ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU – YILDIRIM BULUŞMASI YORUMU

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar akşamı gerçekleştirilecek olan Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım ortak yayını için konuştu. Erdoğan “Arkadaşlarımız ön hazırlıklarını gayet iyi yaptı. Tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum” dedi.

Erdoğan “Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de, İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler, Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşehrisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında müzakeresini yapacak.

İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.” dedi.

İMAMOĞLU VE YILDIRIM YAYINA NASIL HAZIRLANDI

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek. Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla´da bulunan konutunda vakit geçirdi. Yıldırım'ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi. Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla pazar günün konutunda ailesi ile biraraya geldi.

Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti. İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü'nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

972 yılında Kütahya Simav’da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya’da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi’nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi’nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV’de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

Peki İsmail Küçükkaya kimdir? Çalar Saat programı hangi kanalda? İsmail Küçükkaya aslen nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Küçükkaya biyografi bilgileri... 2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi’nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

Eylül 2013 tarihinden itibaren de daha önce Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Televizyonu'nda Çalar Saat adlı programı sunmaya başladı.

Çok eski bir tarihte evlenip 2002 yılında boşandı, çocuğu yoktur. İstanbul’da annesi ile birlikte yaşamaktadır.

İsmail Küçükkaya, öğretmen Eda Demirci ile 9 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Kitapları:

2008 - Cumhuriyetimize Dair

2012 - Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı (1923-2023) (İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya)

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ortak yayını ne zaman ve hangi kanalda? İsmail Küçükkaya kimdir? Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.

2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,

19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi,

7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi.

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,

2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ortak yayını ne zaman ve hangi kanalda? İsmail Küçükkaya kimdir? 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri;

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme

19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.

Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayın hangi kanalda? Ne zaman? İsmail Küçükkaya kimdir?

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ortak yayını ne zaman ve hangi kanalda? İsmail Küçükkaya kimdir? soruları 23 Haziran İstanbul seçimleri için yapılacak ortak yayın öncesi merak ediliyor. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ortak yayını hakkında merak edilenleri cevapladı. İşte cevaplar haberimizde...