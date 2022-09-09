Canlı yayına damga vuran sözler! Murat Sancak'tan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'ye: "Beşiktaşlılığını bırak, muhabirliğini yap"

A Spor'da dün ekrana gelen Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transferleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, siyah beyazlıların Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç'un transferi için konuştu.

MURAT SANCAK YAYINA BAĞLANDI

Siyah beyazlıların yarışa girdiği Fenerbahçe'ye transfer çalımı attığını öne süren Sercan Dikme'ye yayına bağlanan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yanıt verdi.

"BURADA FAZLA ABARTMAYA GEREK YOK"

Transfer süreci hakkında bilgi veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin transfer çalımı yemediğini belirterek, " En ufak bir çalım yedikleri yok. Burada fazla abartmaya gerek yok." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇALIMI DİYE ABARTMA"

Daha sonra Sercan Dikme'nin yüzünü görmek istediğini belirten Sancak, stüdyoda gülüşmelerin ardından Dikme'ye, "Beşiktaş'ın çalımı diye abartma." dedi.

SERCAN DİKME: "FENERBAHÇE UĞRAMIŞ ALAMAMIŞ, BEŞİKTAŞ ALMIŞ BENCE TRANSFER ÇALIMI"

Bunun üzerine Dikme, "Fenerbahçe istemiş, Serdar Dursun'u önermiş, siz söylüyorsunuz Bruma'yı önermiş. Bu kadar uğramış alamamış, üstüne Beşiktaş almış. Bence bu bir transfer çalımı." diye konuştu.

"BİRAZ MUHABİRLİĞİNİ YAP"

Sancak, Dikme'nin sözleri üzerine şunları söyledi:

"Hiçbir transfer çalımı değil. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Biraz Beşiktaşlılığını bırak, biraz muhabirliğini yap."