Canlı yayında açıklandı! Cumhur İttifakı oy çoğunluğuyla ipi göğüsledi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldı canlı yayın programında Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'yi geçecek durumda olduğunu belirterek ''Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP kendi oy oranımızı artırmaya bakıyoruz. Ve bugün itibarıyla 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle ben 2023 seçimlerde 2018'den daha fazla oyla inşallah ipi göğüsleyen yine Cumhur İttifakı olacak.'' ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YALAN POLİTİKASI DÖNÜYOR"

Dağ, sosyal medyada her hafta beliren seçim sonuçlarının aldatmaca olduğunu belirtti. Genel olarak medya üzerinde paylaşılan oy sonuçlarının yalan politası üzerinden yürütüldüğünü belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, "Biz bunu dezenformasyonla yalanla mücadele olarak değerlendiriyoruz. Uzun yıllardır devam eden bir süreç ama son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi bir şekilde yalan politikası tüm dünyada olduğu gibi yaşanan hadiseler bunlar. Dünya buna arşı reaksiyonunu almış vaziyette. Biz de zaman zaman bu sıkıntıları yaşadığımızda bir takım tedbirler insanlarımızı korumak adına almak zorundayız. Siz yolda giderken birine hakaret ettiğinizde bir karşılığı nasıl oluyorsa aynı şeyi sosyal medya üzerinden değerlendirdiğiniz zaman müeyyidesi olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"YALANLARIN YALAN OLDUĞU TEYİT EDİLDİ"

Afet durumlarında, üniversitelerin sınavı sonrasında, yani kısacası ülkenin gündemini değiştirecek olaylar esnasında yalanların arttığını söyleyen Dağ, tüm yalanların yalan olduğunun teyit edildiğine dikkat çekerek, "Somut örneklere bakacak olursak kısa vadeli bir dönemde şu kısa dönende dahi orman yangınlarında, sel felaketlerinde, üniversite sınavına girecek öğrencilere bir gün öncesinde atılan yalanlar gibi... Hem siyaset kurumunu halkın nezdinde itibarını düşürecek hem de gerçekten canla başla mücadele eden o süreçlerde bu şekilde atılan yalanların yalan olduğu zaten daha sonra teyit edildi. Bu şekildeki yalanların, yalan olduğu daha sonra teyit edildi, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Halk bunu görüyor, halkımız bunun cevabını görür. Halk 'şu genel başkan yalancı' diyor. ama öbür tarafta benim halkımı korumak için siz ne yapıyorsunuz? biz de milletten aldığımız yetkiyle inşallah üzerinde çalıştığımız şeyler var. Meclis'teki çalışma belli bir olgunluğa ulaşınca grup başkan vekillerimizle diğerleriyle görüşme yapacaktır. Burada tek bir yerin hakkını değil de genel olarak herkesin hakkını korumak adına böyle bir çalışma yapıyoruz." dedi.

SİYASİ PARTİLER YASASI

Sözlerine devam eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Muhalefet uzun zamandır seçim yasaları ile oynar gibi haksız, hukuksuz ifadeleri olmuştu. Bizim bu konuda yapmış olduğumuz çalışmada daha demokrat bir hale nasıl getirebiliriz. Baraj konusunda yüzde 7'de mutabık kalınmış vaziyette. Bizim de daha temsili ne yapabiliriz Meclis'te ona bakıyoruz. Meclis'in bu anlamdaki pozisyonunu daha da nasıl güçlendirebiliriz işin doğru ona bakıyoruz. Bir takım şeyler yasa bile yapılması gereken şeyler. Yasa ile yapılması gerekenleri inşallah seçim barajı noktasında bir adım önümüzdeki süreçte atacağız. Bu konuda iki liderin de açıklamaları kamuoyunda netleşti Bu çerçevede bir şeyler olacak. Dar bölge, daraltılmış bölge gündemde yok. Siyasi partiler yasası Ekim'de netleşir." diyerek, siyasi partiler yasasına da değindi.

CUMHUR İTTİFAKININ OY ORANI

Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüz 50'yi geçecek durumda olduğunu belirten Dağ, "Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP kendi oy oranımızı artırmaya bakıyoruz. Ve bugün itibarıyla 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle ben 2023 seçimlerde 2018'den daha fazla oyla inşallah ipi göğüsleyen yine Cumhur İttifakı olacak." ifadelerini kullandı.