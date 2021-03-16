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Canlı yayında babası tarafından tacize uğrayan kız çocuğu koruma altına alındı

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada babası tarafından taciz edilen kız çocuğu bakanlıkça koruma altına alındı.

Canlı yayında babası tarafından tacize uğrayan kız çocuğu koruma altına alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında babası tarafından taciz edilen 15 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığını duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.

 

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, 15 yaşındaki kızı İ.Y'nin  ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bilidirildi.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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