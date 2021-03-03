Canlı yayında birbirlerine hakaret yağdırdılar: Cahil, alçak, haysiyet yoksunu...

CNN Türk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi isimli programın fün ypaılan canlı yayınında gergin dakikalar yaşandı. Programa konuk olarak katılan gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin'in Yargıtay'ın HDP incelemesi konulu tartışmasında hakaretler havada uçuşurken zor durumda kalan Şengül, yayına ara vermek durumunda kaldı.

"HADDİNİ BİLECEKSİN" İFADESİ İPLERİ KOPARDI

Yargıtay'ın HDP hakkında başlattığı incelemeyi tartışan ikilinin konuşmaları bir süre sonra hakaret boyutuna taşındı. Melik Yiğitel'in "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor." sözleri üzerine Gültekin, Yiğitel'e yönelik "Hukuk cahili" ifadesini kullandı.

Bu sözlere sinirlenen Gültekin, cahil ifadesini Yiğitel'e yönlendirerek kendisiyle böyle konuşamayacağını ifade etti. Kendisiyle böyle konuşamayacağını söyleyen Yiğitel'e "Haddini bileceksin" diyen Gültekin, ortamı daha da gerince ipler koptu.

ŞENGÜL ARA VERMEK SORUNDA KALDI

Yiğitel'in sesini yükselterek "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim. Benim söylediklerimi çürüteceksin." ifadelerini kullanması üzeirne programda sinirler iyice gerilirken hıncını alamayan Melik Yiğitel, Gültekin'in özür dilemesi gerektiğine hükmetti. Kullanılan üslubun yanlışlığına dikkat çeken Yiğitel, "İşkembeden sallıyorsun. Pabucumun hukukçusu, bana kimse cahil diyemez cahil odur. Ben onun boyunun 5 katı kitap okudum. Sallayıp duruyor. Bak bir kere sen üslubunu düzelt. Bugüne kadar bana kim cahil deme cesaretinde bulunamadı Ruşen Gültekin. Sen konuşma böyle. Başak hanım bana kimse cahil diyemez özür dileyecek yoksa ben ona haddini bildiririm." şeklinde konuştu.

Programda hakaretlerin havada uçuşması üzerine ne yapacağını şaşıran moderatör Başak Şengül, konukları sakinleştiremeyeceğini fark edince canlı yayına ara vermek zorunda kaldı.