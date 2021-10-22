Canlı yayında hayrete düşüren iğrenç itiraf: "Kocamın gözü önünde 18 erkekle ilişkiye girdim!"

Avustralya'da, bir kanalın canlı yayın programına Louise isimli bir kadın konuk oldu. Genç kadın hayatına dair samimi itiraflarda bulunurken bir anda öyle bir olay anlattı ki, program sunucusu da dahil herkes bir anda buz kesti. Genç kadın Louis, eşiyle paylaştığı hayatın aslında daha da renkli olduğunu ve kocasının gözü önünde 18 erkekle birden ilişkiye girdiğini ,o anlara kocasının da şahit olduğunu anlattı. Çift, akıl almaz olayı oldukça keyifli anlattı.

STÜDYO BUZ KESTİ

Açıklamalarına devam eden Louis'i programda yer alan izleyiciler hayretle izlerken, genç kadın bu durumun yadırganacak bir şey olmadığını, kocasıyla olan ilişkisini dinamik tutmak için ara sıra bu tür ilişkilerin olması gerektiğine dikkat çekti. Kocasının bu durumdan oldukça keyif aldığını söyleyen Louis isimli kadın, "Ben erkeklerle ilişki yaşadığım sırada kocam da beni izliyordu. Bu durumdan dolayı mutlu gözüküyordu. Açıkçası ikimiz için sorun teşkil etmeyen bir durum, diğer insanlar için de olmamalı" dedi.

EŞİM BU DURUMDAN KÖTÜ ETKİLENMİYOR

Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdiğini anlatan Louis "Bir gecede 18 erkekle yattım. Eşim de bu sırada yanımızdaydı. Evet insanlara farklı gelebilir ancak bizim ilişkimizi diri tutmak açısından önemli.

Eşim bu durumdan kötü etkilenmiyor. Bunu gelecekte de yapabiliriz" ifadelerini kullanarak herkesin ağzını açık bıraktı.